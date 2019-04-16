У програмі Зеленського немає ні слова про Євросоюзі, — Климпуш-Цинцадзе

У передвиборній програмі кандидата на пост Президента Володимира Зеленського немає жодної згадки про Європейському Союзі.

Про це сказала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу ATR.

«У його програмі, програмі пана Зеленського, — я уважно прочитала програми — в його програмі немає ні слова про Європейському Союзі. Тому те, що говорить нам зараз штаб, навіть не сам пан Зеленський, ми можемо сприймати чи не сприймати», — зазначила чиновниця.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що згадка про вільному небі в програмі Зеленського — єдине, що може бути пов’язано з ЄС.

«Там є одна згадка про вільному небі, тобто про угоду вільного неба. Всі. Тобто це все, що пов’язане в його поданні або поданні, принаймні, тих людей, які писали програму, яку він, напевно, схвалював, про Європейському Союзі», — підкреслила віце-прем’єр.

Як додала Климпуш-Цинцадзе, щодо руху в Північноатлантичний Альянс програма Зеленського передбачає прийняття рішення про членство на референдумі і підвищення зарплат військовослужбовцям «відповідно до стандартів НАТО».

«Так ось, немає стандарту НАТО щодо конкретної зарплати військовослужбовцям. Це абсолютно популістська історія, яка нібито повинна була подобатися людям», — зазначила чиновниця.