Сарган пояснила, чому Савченко та Рубан вийшли на свободу

Спікер Генпрокурора Лариса Сарган заявила, що прокурорів позбавили можливості внести клопотання про застосування нового запобіжного заходу для підозрюваних у тероризмі Надії Савченко та Володимира Рубана.

За її словами, 15 квітня захист обвинуваченої Савченко здійснювали вісім адвокатів за договором і один адвокат Центру вторинної правової допомоги, а Рубана — один адвокат за договором і один з Центру вторинної правової допомоги. Сарган додала, що останній залишив судове засідання у зв’язку з вступом у процес адвоката за договором.

«В 23 год 10 хв. 15.04.2019 захисником обвинуваченого Рубана Ст. Ст. адвокатом Шевчуком А. А. заявлено надумане клопотання про відвід секретаря судового засідання і після видалення колегії суддів у дорадчу кімнату для вирішення зазначеного клопотання безпідставно залишив приміщення суду», — розповіла прес-секретар Генпрокурора.

Вона додала, що після повернення суддів із нарадчої кімнати засідання продовжилося і «в зв’язку з закінченням терміну дії запобіжного заходу суд розпорядився звільнити обвинувачених з-під варти».

«У зв’язку з відсутністю захисника обвинуваченого Рубана Ст. Ст. адвоката Шевчука А. А. суд прийняв рішення про перенесення судового розгляду, визначивши наступною датою судового засідання 07.05.2019», — повідомила Сарган.

«Таким чином, прокурори були позбавлені можливості заявити у зазначеному судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно обвинувачених Савченко і Рубана», — додала вона.

Вона підкреслила, що під час підготовчого судового засідання «прокурорами виконані всі передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України дії щодо заяви та підтримання клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу обвинуваченим».

«При цьому судом не виконані вимоги ч. 4 ст. 199 КПК України, якою визначено, що клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має бути розглянута судом до закінчення терміну дії попереднього рішення», — написала прес-секретар.