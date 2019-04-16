У Німеччині побудували каплицю для велосипедистів

Архітектор Джон Поусон побудував невелику дерев’яну каплицю на велосипедній доріжці через Баварський ліс.
Стовбури смереки, використані при будівництві, розділили на колоди і склали разом таким чином, що споруда нагадує стіс.
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Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг
Форма правління – Парламентська республіка
На території – 357 021 км2 (62-я в світі)
Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)
Офіційна мова – німецький
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,916 (6-я в світі)
ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами
Всередині будівлі є єдине мінімалістичне приміщення, де можна відпочити. В одній зі стін вирізано отвір у формі хреста, заповнене кольоровим склом. Вівтаря у каплиці немає.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Лас-Вегасі відкрилася «намальована» каплиця.
За матеріалами Tjournal
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