У Німеччині побудували каплицю для велосипедистів

Архітектор Джон Поусон побудував невелику дерев’яну каплицю на велосипедній доріжці через Баварський ліс.

Стовбури смереки, використані при будівництві, розділили на колоди і склали разом таким чином, що споруда нагадує стіс.

Експрес-інформація по країні

Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) – держава в Західній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Берлін

Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг

Форма правління – Парламентська республіка

На території – 357 021 км2 (62-я в світі)

Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,916 (6-я в світі)

ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами

Всередині будівлі є єдине мінімалістичне приміщення, де можна відпочити. В одній зі стін вирізано отвір у формі хреста, заповнене кольоровим склом. Вівтаря у каплиці немає.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Лас-Вегасі відкрилася «намальована» каплиця.

За матеріалами Tjournal

Читайте також:

Церква в Швейцарії замінила дзвін дзвонів на рінгтони

У Шанхаї побудують швидкісний тунель для велосипедів. В повітрі