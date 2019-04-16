Пожертви на відбудову Нотр-Дам де Парі вже сягнули кількасот мільйонів євро

На відновлення собору Паризької Богоматері жертвують і великі концерни, і приватні особи. Сума пожертв сягнула 600 мільйонів євро.

Фізичні особи та компанії підтримають відбудову собору Паризької Богоматері, яка постраждала внаслідок пожежі, на суму у 600 мільйонів євро. Такою є кількість пожертв, зібраних станом на день вівторка, 16 квітня.

Серед найбільших благочинників родина французького мільярдера Бернара Арно і його група компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), які пожертвують 200 мільйонів євро. Таку ж суму віддасть на відновлення собору родина Беттанкур, яка володіє концерном L’Oréal. Не менше 100 мільйонів євро пожертвує на реставрацію Нотр-Дам й один із найбагатших людей Франції Франсуа Анрі Піно, очолювана яким компанія Kering володіє брендами Gucci та Yves Saint Laurent. Французький нафтовий гігант Total також жертвує 100 мільйонів євро.

Фонд French Heritage Foundation також отримав згоду від анонімних благочинників на пожертви у розмірі понад 1,6 мільйона євро. Також “анонімні парижини” зібрали станом на день 16 квітня 20 тисяч євро.

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні заявив про відбудову постраждалого від пожежі собору Паризької Богоматері. Низка компаній і меценатів оголосила про готовність виділити на це кошти, уряди інших держав обіцяють технічну підтримку.

Очільниця мерії Парижа Анн Ідальго запропонувала провести міжнародну конференцію донорів для збору коштів на реставрацію Нотр-Дам. За її словами, із бюджету міста буде виділено 50 мільйонів євро на відбудову пам’ятки. Окрім того, паризький регіон Іль-де-Франс планує пожертвувати десять мільйонів євро на реставраційні роботи.

Представники французького Фонду спадщини в ніч на 16 квітня започаткували національну кампанію зі збору коштів на відновлення одного з головних символів Парижа.

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Нагадаємо, ввечері 15 квітня вогонь охопив верхню частину собору Паризької Богоматері і призвів до значних руйнувань даху будівлі: обвалився розташований посередині даху шпиль собору разом з частиною покрівлі. Пожежникам вдалося врятувати основні елементи структури собору, а також дві башти та фасад споруди.

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.

Джерело: DW.COM