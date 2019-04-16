Залишитись будь-якою ціною: як Труханів намагається зберегти нагріте місце

Період між першим і другим туром президентських виборів ознаменувався досить великою кількістю спроб «перевзутися» безпосередньо на ходу, причому часто це відбувається несподівано.

Адже хто міг подумати, що, приміром, Юлія Тимошенко, ще недавно загрожує главі державі імпічментом, візьме та практично неприховано підтримає Петра Порошенка?

Герой сьогоднішньої історії – мер Одеси Геннадій Труханов, який, по всій видимості, не може вирішити, куди ж йому перекинутися. Адже на кону – все. Ймовірно, побачивши, що справа, так би мовити, до ночі, чиновник «раптово» вирішив похвалити колишнього губернатора Одеської області, а нині – голови Волинської обласної ради Ігоря Палицю.

«Я добре знаю Ігоря Петровича (Палицю – ред.), у нас товариські стосунки. Він дуже багато зробив для того, щоб в Одесі був мир і порядок. Більше, ніж всі разом узяті. Він амбітний і – в хорошому розумінні слова – самолюбний, тому, думаю, після незаконного його зміщення у нього є жага реваншу», – ось таку заяву зробив Геннадій Труханов у своєму недавньому інтерв’ю LB.ua.

І що ж бачимо? А бачимо класичне перевзування. У своєму інтерв’ю Геннадій Труханов хвалить не лише Ігоря Палицю, а й розповідає про своїх «добрих людських відносинах з Володимиром Зеленським. Цікаво, а кандидат в президенти в курсі про це?

І вибори Геннадій Труханов, за його ж словами, не втручався, що таке «сітки» по скупці голосів він зовсім нічого не чув, а за Петра Порошенка, звичайно ж, не агітував, хоча цілком очевидно зворотне. Або той факт, що мер Одеси всіма силами намагався перешкодити команді Володимира Зеленського навіть розмістити свої білборди, – це такий жест підтримки в бік шоумена? Очевидно, що це – така собі «рука допомоги» поки діючого Гаранта.

Крім того, згадаємо, як проходила «Петя-паті» в Одесі: огорожі, заздалегідь визначений план дій, своз бюджетників з районів, прийняття превентивних заходів щодо незручних питань і так далі. І це все за підтримки Геннадія Труханова, щоб, звичайно ж, потішити Гаранта і створити видимість всенародної любові. Природно, з особистої вигоди, адже кому захочеться засмучувати чинного президента, так не любить критику на свою адресу?

Все перелічене вище лише підтверджує те, що мер Одеси воліє керуватися виключно своїми інтересами, адже якби він керувався інтересами міста, ситуація склалася трохи інакше.

А так що ж виходить? Геннадій Труханов досить непогано влаштувався за Петра Порошенка. Протягом перебування на посаді практично всі корупційні схеми йшли через нього. Іншими словами, Геннадій Труханов завжди був в частці. А підозри в наявності російського громадянства? Хіба таких підозр недостатньо для ведення реального розслідування, особливо, в стані війни на Донбасі і анексії Криму? А скандали з офшорами? Адже компаній, пов’язаних з ним і його найближчим оточенням і йдуть через офшорні зони, нарахували близько двадцяти. А мітинги одеситів проти свого мера? Проти чесних і люблять свої міста мерів бунтують вкрай рідко. А перефарбування з вчорашнього «регіонала» в одного «БПП»? Без коментарів. Тільки в цей раз не вийде.

По всій видимості, Геннадій Труханов свято вірить у те, що можна сказати пару приємних слів, і йому все пробачать. Але не тут-то було. Ніщо не буде забуто. І чим ближче прийдешня зміна влади, тим відчайдушніше стають спроби українських «хамелеонів» змінити своє забарвлення, щоб залишитися у горезвісної «годівниці».

Разюче, що українські чиновники з «старої гвардії», явно звикли до думки, що все можна купити (і милість кожної нової влади – в тому числі), досі не можуть усвідомити: як раніше вже не буде.