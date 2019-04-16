ЦВК: Майже всі виборчі комісії сформовані повністю

За півтора дні окружні виборчі комісії майже повністю доукомплектували дільничні виборчі комісії.

Про це сказала під час засідання ЦВК голова комісії Тетяна Сліпачук.

“Всім відомо, що відсутність подань від кандидатів значної кількості кандидатур до складу дільничних виборчий комісій та необхідність їх доформування за поданнями голів ОВК стало справжнім випробуванням для багатьох окружних виборчий комісій … Позаду півтора дні дуже напруженої роботи і, як результат, — майже всі відповідні окружні комісії впоралися з цим завданням”, — зазначила Сліпачук.

Вона подякувала членам та головам ОВК за те, що вони змогли організувати цей процес.

“Повідомляю, що станом на 15.00 годину 16 квітня 2019 року в нашій системі “Вибори” наявна інформація щодо призначення на посади членів дільничних виборчий комісій — загалом 401 тис. 464 осіб. У тому числі 195 тис. 026 — за поданням кандидата на пост Президента України Зеленського Володимира Олександровича, 147 тис. 228 — за поданням кандидата на пост Президента України Порошенка Петра Олексійовича, 59 тис. 210 осіб — за поданням голів окружних виборчий комісій, капітанів суден і керівника полярної станції”, — розказала Сліпачук.

Вона додала, що це оперативна інформація і не відображає остаточно всіх цифр, які поки що обробляються в системі “Вибори”.

Як повідомляв Укрінформ, раніше ЦВК поінформувала про те, що окружні виборчі комісії зіткнулися із недостатньою кількістю подань до складу дільничних виборчий комісій, що не дає їм можливості укомплектувати відповідні склади ДВК у кількох округах.

У ЦВК зазивали виборців долучитися до виборчого процесу як членів дільничної виборчої комісії.

В Україні 21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів.