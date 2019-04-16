«Евробляхеры» погрожують небувалим бунтом після свят

У власників нерозмитнених автомобілів на єврономерах залишилося трохи більше місяця, щоб вирішити питання з їх легалізацією, — з 24 травня їздити на таких машинах буде незаконно, а власникам та водіїв таких авто загрожують великі штрафи.

Тим часом «евробляхеры» вже готують на середину травня чергові масові акції в Києві, вимагаючи продовжити перехідний період і переглянути формулу розрахунку вартості розмитнення. Як будуть штрафувати порушників і є законні способи уникнути зайвих витрат власникам авто на єврономерах.

Починаючи з 24 травня, згідно з новим законом, поліцейські будуть вибірково зупиняти такі машини і перевіряти законність володіння і експлуатації авто. Покарання — штраф 170 тис. грн, а також вилучення автомобіля. «Звертаємо увагу, що законодавством встановлюється покарання не тільки для тих осіб, які ввезли автомобілі на єврономерах на територію України, але і для тих, хто ними керує. До того ж з кінця травня поточного року штрафні санкції, які будуть застосовуватися, зростуть до 170 тис. грн, а в окремих випадках передбачається можливість застосування конфіскації таких авто», — зазначили у фіскальній службі.

Розміри штрафів будуть залежати від кількості днів перевищення встановлених строків транзиту або тимчасового ввезення. Так, за один день прострочення вивезення транзитного авто з території України буде стягнуто 170 грн, за три дні — 850 грн. За місяць незаконного користування автомобілем на єврономерах передбачений штраф в 170 тис. грн або конфіскація за рішенням суду. Крім того, порушникам загрожує штраф від поліції — від 8,5 тис. до 17 тис. Також буде заборонено використання такого автомобіля для підприємницької діяльності — наприклад, для роботи у службі таксі. За порушення цього правила загрожує штраф у розмірі 34 тис. грн. Крім того, власник «евробляхи» не зможе передати таку машину в користування іншим особам або розібрати його на запчастини.

Власники «евроблях» вже готують нові акції протесту, так як вважають норми закону не європейськими і грабіжницькими. Як розповів «Вістям» голова ГО «Авто Євро Сила» Олег Ярушевич, на 15 травня члени організації і власники «евроблях» планують організувати в Києві масову акцію чисельністю від 50 тис. до 100 тис. осіб.

«Ми будемо перекривати всі в’їзди і виїзди з Києва, ключові магістралі, центральні вулиці. Тобто це буде дуже глобальна акція», — сказав «Вістям» Ярушевич.

За його словами, однією з вимог мітингувальників буде перегляд чинного законодавства в частині розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. «Ми ведемо переговори з парламентськими фракціями, щоб як мінімум продовжити термін перехідного періоду. Тому що багато хто не встигли растаможиться, багатьох не влаштовують умови і вартість. Ми продовжуємо боротися за доступну розмитнення», — сказав «Вістям» Ярушевич.

За його словами, серед інших вимог — закріплення на законодавчому рівні повернення ПДВ для автовласників, які пригнали авто з-за кордону, а також вичленовування з формули вік автомобіля. «Ми приготували кілька законопроектів, які готуємося подати в Раду. Пропонуємо для всіх громадян, які навіть розмитнили свої автомобілі, ввести правило повернення ПДВ, точно так само, як для олігархів, задіяних в автомобільному бізнесі. Ще одна вимога — це прибрати з формули розрахунку вік автомобіля. Тоді вартість розмитнення будь-якого автомобіля буде становити приблизно 35-40% від вартості транспортного засобу. Така практика застосовується в ЄС і США», — сказав «Вістям» Ярушевич.

Правда, глава комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Південця скептично ставиться до таких перспектив: «Ніяких пільг для власників «евроблях» вже не буде».