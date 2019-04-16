Водійські права за новими правилами: яких сюрпризів чекати українцям

Водійські посвідчення в Україні видаватимуть за новими правилами. Кабмін вніс зміни до постанови про порядок видачі прав, підготовки водіїв та акредитацію автошкіл.

Відтепер під час складання практичного іспиту на знання ПРАВИЛ дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами дії кандидата у водії та екзаменатора будуть фіксуватися за допомогою обладнання, яке буде встановлюватися в кожному екзаменаційному авто.

У сервісних центрах МВС нового зразка вже близько року застосовують відеофіксацію процесу складання теоретичного іспиту. Однак, як розповів керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, практика проходження цього випробування викликала нарікання на необ’єктивність екзаменаторів від кандидатів у водії.

Також було вирішено про скорочення до 2-х років терміну дії отриманого в автошколі свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

«Ліквідуємо абсурд. Наприклад, раніше кандидат у водії міг прийти здавати іспит в сервісному центрі через 5 років після закінчення автошколи (термін дії свідоцтва становив 10 років)», — написав Криклій у своєму Facebook.

Він розповів, що викладачі і інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити в електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також ТЗ, на якому буде здійснюватись практичне заняття.

Практичний іспит розділять на два етапи. Перший проходить на майданчику для навчання з початкового керування, а другий — на вулицях міста.

Криклій розповів, що вже не можна буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний в іншому. Крім того, можна отримати або обміняти водійського посвідчення без відмітки про місце реєстрації в документі, що засвідчує особистість.

Нагадаємо, що в Україні значно ускладняться правила видачі водійських прав і навчання в автошколах. Нововведення будуть вводитися поступово, і вони запрацюють лише через півроку.