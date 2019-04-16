Група “1+1 медіа” подала до суду на Порошенка, вимагають мільйон гривень компенсації

У своєму позові медіагрупа просить суд визнати недостовірними та такими, що порушують ділову репутацію, низку інформаційних повідомлень, які були поширені президентом.

Медіагрупа “1+1 медіа” подала позов до суду проти президента Петра Порошенка з вимогою спростувати недостовірну інформацію та відшкодувати моральну шкоду. По це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті ТСН, у вівторок, 16 квітня.

Як зазначається, компанія оцінила моральну шкоду в один мільйон гривень. Кажуть, що, у разі виграшу суду, перерахують кошти у фонд допомоги армії “Повернись живим”.

“У своєму позові медіагрупа просить суд визнати недостовірними та такими, що порушують ділову репутацію, низку інформаційних повідомлень, які були поширені Петром Порошенком на своїй офіційній сторінці у Facebook, а також озвучені на зібранні громадян, і ТОВ «Видавничий дім „Медіа-ДК“ — на сайті https://nv.ua/, та забезпечити їхнє спростування протягом семи днів від дня набрання судовим рішенням законної сили”, – йдеться у заяві медіагрупи.

В 1+1 вважають, що заяви Порошенка у Facebook і новина на основі інтерв’ю президента радіо НВ створюють хибне уявлення про нібито “негативний, необ’єктивний та упереджений характер” діяльності телеканалу та шкодять діловій репутації групи 1+1 медіа.

Йдеться про такі висловлювання Порошенка: “Що б про мене не говорили залякані Коломойським працівники “1+1“ – нічого спільного з правдою це не має”; “Головним інструментом поширення неправди протягом останніх місяців, як не прикро, став “1+1“. Цей телеканал перетворився на покірного виконавця політичних замовлень свого власника”; “І це стало причиною інформаційної війни, яку власник „плюсів“ розв’язав проти держави. Не стидаються уже цілими шматками дублювати фейки з російських каналів – просто переписуючи і ретранслюючи, хіба що єдине, що вони роблять – перекладають українською. І що б про мене не говорили залякані Коломойським працівники цього каналу, знайте – нічого спільного з правдою і нічого спільного навіть з подібного до чесної журналістики це не має”; “І нічого спільного з журналістикою діяльність цього каналу зараз точно не має”.

В “1+1 медіа” запевняють, що власник не має права втручатися у творчу діяльність телекомпанії, а телеканал “1+1” не має жодних зобов’язань перед політичними партіями та окремими політикам.

Раніше гендиректор телекомпанії “1+1” Олександр Ткаченко заявив, що подасть до суду на чинного президента Петра Порошенка через його візит на ефір у студію програми “Право на владу” у четвер, 11 квітня.

Джерело – tyzhden