На відновлення Собору Паризької Богоматері зібрали сотні мільйонів євро

Найбільшу пожертву – 200 млн євро.



На відновлення Собору Паризької Богоматері протягом 24 годин після пожежі різні донори пообіцяли пожертвувати понад 700 млн євро.

Обіцянки виділити гроші на відновлення знищеного вогнем собору дали як приватні меценати, так і місцева влада.

Найбільшу пожертву – 200 млн євро – пообіцяла зробити родина французького бізнесмена Бернара Арно, який керує групою компаній LVMH. Ще 200 млн євро євро пожертвує ведуча косметична компанія L’oreal разом з сім’єю Бетанкур-Майерс і фондом Bettencourt Schueller.

100 млн євро на відновлення собору виділить французька нафтова компанія Total. Інші 100 млн євро зі свого боку виділить Франсуа Анрі Піно, який очолює компанію предметів розкоші Kering.

Ще 20 млн євро пообіцяла група компаній зовнішньої реклами CDecaux.

Голова групи, яка управляє рейтинговим агентством Fitch, пообіцяв виділити 10 млн євро. Будинок Bouygues, що володіє, зокрема, телеканалу TF1 і компанією Bouygues Telecom, теж пожертвує 10 млн євро. Ще 10 млн євро пообіцяв один з найбільших французьких фінансових конгломератів SOCIETE GENERALE.

9 млн євро збирається виділити Європейський центральний банк.

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що місто пожертвує 50 млн євро. Ще 12 млн євро виділять інші представництва місцевої влади Франції.

Крім того, про намір підтримати відновлення собору оголосив генеральний директор Apple Тім Кук, однак суму пожертви він не назвав.

Президент Франції Еммануель Макрон вчора ввечері прибув на місце пожежі і сказав, що “гіршого вдалося уникнути”, і що собор буде відновлено.