Сусіда Белза не пустили в Міноборони

Близький до Wexler Group новачок спробував скласти конкуренцію двом головним постачальникам дизпалива для потреб Міноборони. У підсумку перемога на тендері ціною 800 млн грн не дісталася нікому

11 квітня Міноборони відхилив останню пропозицію учасників тендеру на закупівлю дизельного палива очікуваною вартістю 801,6 млн грн, тим самим визнавши весь тендер не відбувся. Закупівля була розбита на чотири лоти. На перший і третій лоти подали заявки два учасника – ТОВ “Торум” і “ОККО Контракт”. На другий і четвертий, крім них, заявився новачок – київське ТОВ “Фрагрант”. “Торум” запропонував найнижчі ціни за трьома лотами, а в одному у фінал вийшов “Фрагрант”. Втім, це не допомогло ні однієї, ні другої компанії.

“Торум” вважається близьким до групи “Трейд Коммодити”, яке пов’язують з оточенням народного депутата і т. н. “адвоката Харкова” Олександра Грановського і його екс-бізнес-партнера Андрія Адамовского. З 2016 року група знаходиться в числі регулярних постачальників дизельного палива для залізниці, так і для армії. “ОККО Контракт” входить в концерн “Галнафтогаз” Віталія Антонова, основний актив якого – мережа АЗС ОККО.

Саме ці дві групи в останні роки утримували першість серед постачальників палива для армії. З кінця 2016 року Міноборони провело 116 конкурентних закупівель палива на 10,4 млрд грн. Згідно з підрахунками, компанії групи “Трейд Коммодити” виграли тендерів на 5 млрд грн. “ОККО” – на 2,5 млрд грн.

“Фрагрант” – молода компанія, створена в лютому 2019 року зі статутним капіталом 100 тис грн. Її директором вказаний якийсь Павло Івасів, а засновником – Світлана Жадобко з Києва. Інших бізнесів, де б вони були керівниками або засновниками, немає.

Тендер Міноборони – перший в історії “Фрагрант”, зареєстрованої в Києві в Музейному провулку, 4. Там же прописані компанії “Креатив Трейдинг” і “Анвитрейд”, які входять в паливну групу Wexler Group Петра Белза. Близьким до цієї структури є і контрагент “Фрагранта” – компанія “Термінал ойл”

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Як писали, Wexler Group займається імпортом нафтопродуктів, що надходять в Україну за трубопровідного транспорту (нафтопродуктопровід компанії “Прикарпатзахідтранс”, за яким в Україну поставляється дизель виробництва підконтрольної Кремлю НК “Роснефть”).

ЗМІ вже не раз писали про близькою зв’язку Wexler Group з іншим посередником – групою Glusco Нісана Моїсеєва, з яким Белз, за його словами, підтримує дружні і ділові відносини”. У Моїсеєва, в свою чергу, дружні відносини з кумом Володимира Путіна з Віктором Медведчуком.

Специфіка переговорної процедури для потреб оборони передбачає звичайний аукціон з більш низькою ціною, однак після цього з переможцем замовник може вступити в переговори як для виправлення помилок у тендерних пропозиціях, так і з метою можливого подальшого зниження ціни. Останній факт і став причиною відхилення пропозицій кожного з трьох учасників. “Торум” не погодився на зменшення ціни, крім того – не надав цінові пропозиції у складі тендерної документації (конкретні ціни на різні партії товару по різних адресах військових частин).

“ОККО” не надав банківські гарантії, а “Фрагрант” не пішов на зниження ціни. Новачок також не пройшов кваліфікацію, серед іншого, за критерієм надання аналогічних договорів та відгуків про їх виконання. Що з урахуванням віку компанії було для неї спочатку важкою задачею.

Що ж стосується Міноборони, то це вже друга його тендерна невдача в 2019 році. В лютому не відбувся тендер на закупівлю дизпалива на 772 млн грн (із загального обсягу 958 млн). Тоді очікувана ціна становила 27,4 тис грн з ПДВ.

Як повідомляли, два тижні тому Центр забезпечення виробництва “Укрзалізниці” закупив паливо за 28-28,2 тис грн за тонну. Міноборони в цей раз підняв очікувану вартість до 28,4 грн і учасники ринку готові були укладати контракти за цією ціною, але трапився казус з документами, який, втім, кожен з них при бажанні зможе виправити в наступній закупівлі.