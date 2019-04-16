«Падло еб@ний! В Європі сиділа б вже, шалава еб@чаю!»: постраждалий від удару Шабуніна Філімоненко влаштував скандал в суді

Всеволод Філімоненко, якого голова «Центру протидії корупції Віталій Шабунін вдарив в обличчя в червні 2017 року, після засідання суду почав поливати опонента нецензурною лайкою.

Відео скандалу Віталій Шабунін розмістив у Facebook.

На цих кадрах видно, що місце, на якому сидів Філімоненко, прикрашене симоволикой: потерпілий розмістив там прапори Євросоюзу, США та політичної партії «5.10».

Варто судді покинути зал засідань, як Філімоненко вибухнув на адресу Шабуніна лайкою.

УВАГА! НА ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!

«Приблизно так само він спілкувався з Ustinova Alexandra і моїми батьками, за що і зловив ляпас. За «побиття» цього «журналіста» Юрій Луценко і Arsen Avakov просять суд посадити мене на п’ять років. Ця історія – один з багатьох «бонусів» моєї роботи», – написав Шабунін.

Нагадаємо, 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва Шабунін вдарив Філімоненко в обличчя. Активісту спочатку інкримінували умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 2 ст. 122 КК України). Санкція статті — виправні роботи строком до 2 років або обмеження чи позбавлення волі до 3 років. У серпні Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Віталія Шабуніна у вигляді часткового особистого зобов’язання.

На початку 2018 року поліція відновила розслідування за фактом побиття помічника народного депутата Всеволода Філімоненко. Пізніше слідство перекваліфікувало справу і вручило Шабунину підозра за насильство щодо журналіста. Якщо провину активіста доведуть, йому загрожує до 5 років ув’язнення.