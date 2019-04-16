Суд вимагає, щоб НАБУ завело справу на головного детектива бюро Калужинского

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливих зловживань і сприяння членам організованої злочинної групи з боку керівника Головного підрозділу детективів бюро Андрія Калужинского.

Про це йдеться в матеріалах суду.

В суд надійшла скарга на дії керівника управління внутрішнього контролю (НВК) НАБУ Романа Осипчука.

Скарга обґрунтована тим, що 15 березня позивач подав керівнику НВК НАБУ Осипчуку заяву про кримінальні правопорушення, вчинених Калужинским за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 365 (перевищення влади), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч 2 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 2 ст. 256 (сприяння членам ОЗГ) та інших злочинів.

Однак відомості про вчинення кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено не було.

2 квітня суд зобов’язав НАБУ протягом доби після отримання рішення суду відкрити справу за вказаними фактами.

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