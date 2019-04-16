Головою ВСП України став Володимир Говоруха

Новим главою Вищої ради правосуддя призначений Володимир Говоруха.

Повідомляється, що сьогодні вже колишній голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк звернувся з заявою, в якій попросив припинити його повноваження як голови ВСП. Члени ради одноголосно задовольнили відповідну заяву.

«Згідно з протоколом лічильної комісії по виборах голови Вищої ради правосуддя від 16 квітня 2019 за результатами таємного голосування за кандидатуру Володимира Говорухи на посаду голови Вищої ради правосуддя проголосували 17 членів Вищої ради правосуддя, що становить більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя», — йдеться в повідомленні.

Володимир Говоруха був обраний членом Вищої ради правосуддя 6 березня 2018 року. До цього був суддею Київського апеляційного суду.

Зазначимо, голова ВСП обирається з членів Вищої ради правосуддя строком на два роки.

Як повідомлялося, 11 квітня в Україні запрацював Антикорупційний суд. До виконання обов’язків приступили 38 суддів Антикорсуда і Апеляційної палати.