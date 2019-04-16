Порошенко анонсував переговори в «Нормандському форматі» і назвав терміни

Президент України Петро Порошенко, який балотується на другий президентський термін, заявив, що переговори по Донбасу з лідером Кремля Володимиром Путіним можуть відбутися в кінці травня на початку червня цього року. Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

За словами Порошенка, до процесу будуть підключені лідери Німеччини Ангела Меркель, Франції Еммануель Макрон і США Дональд Трамп.

«Не виключаю, що на святкуванні відкриття Другого фронту, дати висадки союзних військ у Нормандії, буде запрошений Путін, ми зберемося вчотирьох, у нас є програма, ми зробимо це для того, щоб на українську землю прийшов світ», — заявив Порошенко.

«Вже в травні або на початку червня будуть підписані документи нормандського формату, де буде передбачено виведення російських військ з української території, виведення важкої техніки і артилерії, роззброєння незаконних збройних формувань і прийняття рішення про введення блакитних шоломів ООН», — також сказав президент.

Зазначимо, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков на заяву Порошенка про можливості саміту «Нормандської четвірки» «на полях» заходів в Нормандії, вже встиг заявити, що «у графіку Путіна поки що немає Нормандії».