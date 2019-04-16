Макрон заявив про план відновити Нотр-Дам за п’ять років

За словами Макрона, французи повинні об’єднатися, щоб відновити собор

Президент Франції Еммануель Макрон після масштабної пожежі в Нотр-Дам де Парі звернувся до французького народу. Про це повідомляє Le Figaro.

За словами Макрона, французи повинні об’єднатися, щоб відновити собор. Президент анонсував, що Нотр-Дам де Парі буде відновлений протягом 5 років. Раніше повідомлялося, що на реставрацію собору піде мінімум 5-15 років і сотні мільйонів євро.

“Ми – народ творців і нам багато чого треба реконструювати. Так, ми відновимо Нотр-Дам і зробимо цей собор ще красивішим. І я хочу, щоб ці роботи були завершені через п’ять років”, – додав він.

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Нагадаємо, вчора горів Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі обвалилися дах і шпиль. Сама будівля сильно постраждала. За даними французьких ЗМІ, вдалося врятувати тільки 30% предметів мистецтва. Зокрема, Терновий вінець Ісуса Христа. Реліквії і предмети, які представляють цінність, тимчасово розміщені в мерії Парижа. Не постраждали 16 мідних статуй.

Додамо, до гасіння вогню було залучено 400 пожежників. Як повідомлялося, у пожежі постраждали двоє поліцейських і один пожежний.

Макрон заявив,постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Вже на відновлення Нотр-Дам де Парі зібрали понад 700 млн євро.

Зазначимо, Собор Паризької Богоматері – є одним з найвідоміших культових споруд світу. Він є географічним центром не тільки Парижа, але і всієї країни. Саме тут знаходиться так званий “Нульовий кілометр”, від якого ведуть відлік всі відстані у Франції.

Джерело – rbc