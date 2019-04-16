Росія оголосила консула Польщі персоною «нон грата»

Росія виконує принцип взаємності.



Росія назвала персоною нон грата одного з польських консулів в Іркутську. Про це повідомила прес-секретар МЗС Польщі Єва Сувара.

“МЗС підтверджує, що влада Російської Федерації визнали одного з наших консульських працівників в Іркутську персоною нон грата”, – повідомила Сувара.

За її словами, такі заходи є результатом застосування владою Росії принципу взаємності. За інформацією польських ЗМІ, такий крок став відповіддю на подібні дії Польщі по відношенню до одного з російських дипломатів у Польщі.