Xiaomi запропонувала користувачам вибрати дизайн нового флагмана: виріз або висувний механізм

У компанії Xiaomi запропонували користувачам самим вибрати дизайн нового флагманського смартфона Redmi і опублікували два варіанти дизайну.

Про це заявив її голова Лу Вэйбин, пише profile.

На фотографії представлений варіант з висувною фронтальною камерою і камерою, розміщеної в екранному вирізі. При цьому обидва варіанти передбачають повноекранний дизайн.

Представник компанії запропонував інтернет-користувачам проголосувати за варіант, який їм сподобається більше.

Xiaomi запропонувала користувачам два варіанти дизайну нового флагмана

Флагман Redmi стане першим недорогим смартфоном бренду з процесором Snapdragon 855. Разом з тим, за даними інсайдерів, компанія могла вже зробити вибір на користь дизайну з висувною камерою, оскільки на столі директора по продукції Xiaomi був помічений смартфон з вирізом на верхній грані.

Флагман Redmi стане першим недорогим смартфоном

Нагадаємо, що Xiaomi Mi Mix 4 отримає складаний екран і 60-Мп камеру.

Новинка від Xiaomi відноситься до експериментальної серії, тому очікувати від нього можна все що завгодно.

За попередньою інформацією, Xiaomi Mi Mix 4 обладнують складним екраном, а також 60-Мп камерою — судячи з усього, гонка за мегапікселями знову набирає обертів і Xiaomi буде намагатися вдосконалювати камеру. Причина такого умовиводу в скріншоті з сервісу Alipay.

Передбачається, що екран моделі буде складним, як у моделі Xiaomi Mi Fold. Однак на даний момент точної інформації про смартфон Xiaomi немає.

Meizu отримав унікальну суперкамеру: «прощай, втрата якості»

Технології

Також нагадаємо, що експерти розповіли, чому здувається акумулятор телефону і як цьому запобігти.

Здуття батареї є однією з найбільш часто зустрічаються проблем з мобільними пристроями.

Відбувається це внаслідок неправильного протікання хімічних реакцій.

Через них виділяється газ, підвищуючи тиск всередині корпусу батареї і викликаючи її деформацію. Але також можуть бути й інші причини. Але що головне, так це те, що даний елемент смартфона, ремонту не підлягає, тому необхідна нова батарея.

Чому здувається акумулятор телефону і як цьому запобігти

Найпоширенішою причиною здуття батареї телефону є заводський брак. Якщо телефон на гарантії, то ви можете з легкістю звернутися в сервісний центр і замінити її.

Крім шлюбу, виділяють такі причини, як неправильна зарядка, сильний удар при падінні, тривале замикання контактів, вплив води, закінчення терміну експлуатації, перепади температури, використання неякісного або не оригінального зарядного пристрою..

Раніше Hyser писав про те, що Xiaomi Mi Band 4 надходить у продаж за максимально низькою ціною.

Також Hyser писав, що Xiaomi анонсувала бюджетний очищувач повітря для авто.

Нагадаємо, що Xiaomi розробила унікальну розетку з Wi-Fi і управлінням голосом.