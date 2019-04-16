Календар вихідних на травень 2019: скільки будуть відпочивати українці

Травень – останній календарний місяць весни. Всього місяць передбачає 22 робочих дня.

Варто відзначити, що 8 травня – День пам’яті за загиблими у Другій Світовій війні, тому цей день є траурним, інформує портал Акценти.

Таким чином, в травні додатковими вихідними будуть наступні дні – 1 та 9 травня. Їх відпрацьовувати не потрібно. Також Кабмін вирішив перенести вихідний 30 квітня на 11 травня.

У травні додатковими вихідними будуть 1 і 9 травня

До цього стало відомо, скільки будуть відпочивати українці на Великдень. У 2019 році Великдень прийде пізніше звичайного. Це свято ставить крапку у Великому пості і предзнаменует прихід справжнього тепла. На Великдень прийнято фарбувати яйця, ходити в церкву і збиратися в колі сім’ї. Велике свято припаде на 28 квітня, неділя. Святкування триватимуть з 27 по 29 квітня.

Кабмін вирішив перенести вихідний 30 квітня на 11 травня

Раніше повідомлялося, що незабаром українці можуть втратити вихідного на 9 травня. Директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович збирається скасувати державний вихідний, щоб застерегти жителів держави від небезпеки.

Під час свого інтерв’ю експерт прокоментував скандал, який відбувся на телеканалі «Інтер». Творців програми звинуватили в демонстрації радянських символів, заборонених законом про декомунізацію. Володимир В’ятрович припускає, що в цьому році скандал може повторитися.

«Поки що 9 травня буде залишатися вихідним днем синхронно з РФ, то цей день буде мати російсько-радянський формат. Це, безумовно, буде використовуватися Росією», — заявляє директор Інституту національної пам’яті.

Він нагадав на прикладі української історії. Ще нещодавно в Україні вважався вихідним 7 листопада — День Жовтневої революції 1917 року. В цю дату часто відбулися сутички, бійки і непорозуміння серед громадян. Володимир В’ятрович зазначає, що після скасування вихідного дня політичні суперечності з цього приводу практично повністю припинилися.

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Експерт вже знайшов вихід з даної ситуації: просто потрібно перенести на інший вихідний день, коли українці зможуть повноцінно відпочити і влаштувати собі свято.

«9 травня повинен залишитися Днем перемоги над нацизмом, в цей день мають згадувати ветеранів Другої світової, зокрема ветеранів Червоної армії. Але це не має бути державним вихідним. 8 травня має бути державним вихідним і формат святкування 8 травня зовсім інший».

Експерт зазначив, що скасувати у цьому році вихідний 9 травня вже нереально. Однак, в найближчому майбутньому він має намір домогтися перенесення вихідного на день раніше.

Нагадаємо, що обов’язково потрібно зробити до Великодня.

Раніше Hyser повідомляв, що стало відомо, коли і скільки українці відпочиватимуть на Великдень.

Також Hyser писав, що в Києві з’явилася зелена майданчик для відпочинку.