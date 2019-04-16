Медики озвучили головні причини головного болю: коли треба йти до лікаря

Лікарі одноголосно твердять, що головний біль терпіти не можна.

Але, щоб полегшити страждання, треба знайти причину, пише aif.

Однак невропатологи вважають, що джерело проблеми знаходиться в мозку, терапевти – що він в судинах, а психотерапевти списують все на стрес. І кожен з цих спеціалістів по-своєму прав.

Насправді джерел велику кількість. Ними можуть бути і недосипання, і стрес, і остеохондроз, і дефіцит в організмі деяких мікроелементів (калій, мідь, магній або фосфор), і серйозні захворювання, наприклад менінгіт і навіть пухлина мозку. Однак, на щастя, лише 5 з 100 нападів головних болів є підставою для негайної госпіталізації. В інших випадках з нездужанням можна впоратися самостійно.

У лікарів існує таке поняття, як «каска невротика», чи «головний біль напруги». Назву отримали з-за того, неприємні відчуття виникають в результаті підвищеного тонусу м’язів шиї і скальпа протягом тривалого часу. Причиною цієї недуги, як правило, є фізична перевтома і емоційні переживання, іноді його викликають надмірне куріння і навіть кліпси або сережки, які тиснуть на певні точки на вусі.

Фахівці вважають, що цей «головний убір» частіше мають пацієнти, схильні негативно оцінювати життєві події, тобто затяті песимісти. У цьому випадку біль є тілесним виразом тривоги, проявом накопичених переживань та комплексів. Таку проблему можна усунути натуральними заспокійливими засобами (чай з ромашкою, настоянка півонії, пасифлори) і аутогенными тренуваннями. Добре допомагає самомасаж голови: він знімає те саме м’язове напруження – причину неприємних відчуттів. Є навіть такий прийом – «вичісування» головного болю масажною щіткою. При цьому посилюється кровообіг, а м’язи розслабляються. Відновлюється нормальна циркуляція крові.

Причиною головного болю може бути спазм або розширення судин. Найчастіше ця проблема турбує тих, хто веде сидячий, малорухливий спосіб життя. Ще одна категорія нещасних, які страждають від такого головного болю, – хворі на вегето-судинною дистонією і остеохондрозом. При такому стані розколюється вся голова відразу. Біль пульсуючого характеру, «стукає в скронях», обличчя виглядає одутлим, загальний стан розбите.

Термін «мігрень» був введений ще давньоримським лікарем Галеном. Це складне захворювання, основним симптомом якого є напади нестерпного болю строго в одній половині голови. Лікарі пов’язують цю патологію з порушенням обміну серотоніну – речовини, що бере участь у передачі нервових імпульсів. До речі, мігренню частіше страждають жінки. Якщо твоя мама більшу частину життя мучилася через нестерпного головного болю, швидше за все, і тебе чекає аналогічна доля. Адже мігрень, як правило, передається у спадок. Ситуація ускладнюється, якщо ти ведеш неправильний спосіб життя: куриш, п’єш алкоголь, мало рухаєшся і рідко буваєш на повітрі.

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Технології

Перші головні болі можуть спостерігатися ще в дитинстві. Повною мірою вони проявляються до 25-40 років. Напад може тривати від 4 годин до 3 діб, супроводжується нудотою, іноді блювотою, підвищеною чутливістю до світла і звуків. Йому часто передують такі спецефекти, як миготіння спалаху світла з подальшою «завіса перед очима», звуження поля зору, двоїння зображення.

Вчені нещодавно встановили, що головний біль може бути супутником харчової непереносимості деяких продуктів. Причина – в речовинах, що впливають на судини. Насамперед це тирамін, який можна зустріти в шоколаді, сирі тривалої витримки, йогурті, сметані, солоної та маринованої риби, консервованих дари моря (краби, креветки), копченому м’ясі, сосисках, а також у всіх сортах пива. Це речовина підступна тим, що його кількість в продуктах збільшується при тривалому зберіганні.

Окремої уваги заслуговує кофеїн. Цікаво, що він викликає неприємні відчуття не своєю присутністю, а відсутністю – це так звана абузусная головний біль. В цьому випадку люди страждають через брак улюбленої кави, коли або чаю. Різка відмова від цих напоїв супроводжується пульсуючими головними болями в скроневих областях, слабкістю, роздратуванням, неуважністю, тривогою, страхом, порушенням сну і нудотою.

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