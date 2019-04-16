Путін насмішив користувачів мережі зустріччю зі своєю «корейської копією»: «Це прорив»

Російський лідер знову насмішив Мережу, на цей раз мова йде про можливу зустріч Володимира Путіна зі «своєю корейської копією», як говорять користувачі Мережі, — главою Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це на сторінці в соціальній мережі повідомив відомий пропагандист Кремля Дмитро Смирнов, передає Politeka.

«Пєсков про можливість зустрічі Путіна з Кім Чен Ином: можу підтвердити, що зустріч дійсно готується, ми говоримо про це давно. Як тільки буде повна ясність щодо термінів та місця проведення, ми вас проінформуємо. Поки щось конкретне сказати не можемо», — зазначив він.

Прямо під постом користувачі почали писати їдкі коментарі, що не намагаючись вибирати культурні слова і змагаючись у цинізмі.

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«Це прорив», «ось і зустрінуться дві самотності», «один ізгой зустрінеться в інших», «Ще Мадуро забули запросити», «Ну да, їм же навіть поговорити ні з ким», — найм’якші з характеристик, адресованих лідерам двох країн.

Незадовго до цього черговий конфуз з Володимиром Путіним трапився на виступі в честь Дня Космонавтики.

Ось, що в своєму мікроблозі з цього приводу пише все той же Дмитро Смирнов: «Володимир Путін на вечорі в честь Дня космонавтики: щоб бути в лідерах на землі, потрібно бути лідерами і в космосі. Тому освоєння космічного простору – найважливіший напрям національного розвитку, джерело і унікальних кадрів, і власних технологій, причому в різних областях».

І тут не обійшлося без активної реакції соціальних мереж. Користувачі почали відзначати, що за зовнішнім виглядом президента здається, ніби він прийшов на вечір відразу після відвідування пластичного хірурга. У нього вкотре «особа попливло після ботокса».

Російського лідера вже неодноразово звинувачували у зловживанні уколами краси. Але, схоже, він не збирається зупинятися на шляху до ідеально гладкому особі.

«Лідер путиноидов з холодними туалетами для дітей, з хворими на смс-ках вже давно в космосі», «Хто-небудь вважає гроші, вкрадені ним і розпиляні корєшами?», «Давно в порожнечу говорить», «Пиня на урочистий вечір відразу після пластичного хірурга прийшов? А то я дивлюся, що у Карлика знову попливло особа після ботокса», — жартують в коментарях.

Нагадаємо, що у Путіна прокоментували «дебати» Порошенко на «Олімпійському».

Як повідомляв Hyser, Путін і Медведєв вкотре зганьбилися.

Також Hyser писав, що Кримський міст уже перетворює Азовське море в болото.