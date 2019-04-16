ЗМІ: Сторінки Порошенко і ролики про «Зеленського-наркомана» просуває одне і те ж агентство

За офіційними Facebook аккаунтом президента Петра Порошенка, двома пропрезидентськими пабликами і п’ятьма сторінками з «чорним» піаром проти його головних суперників на виборах: Юлії Тимошенко, Анатолія Гриценка і Володимира Зеленського, варто українське цифрове агентство Postmen. При цьому офіційна сторінка Порошенко і «чорні» паблики прив’язані до одного номеру телефону. Про це йдеться в статті theБабеля.

Так, на трьох із цих політичних сторінках — «Успішна Україна», «Порошенко2019» і офіційному акаунті президента — адміністратори агітували голосувати за Порошенка і постили позитивні відео про нього. На решті п’яти — «Цинічний Бандера», «Міністерство бариг», «Зрадаперемога», «Жовта стрічка», «Бойкот партії регіонів» — розміщували «чорний» піар.

На кожній з 5 сторінок з «чорним» піаром за час першого і перед другим туром виборів вийшло від 25 до 30 відеороликів з антирекламою Тимошенко, Гриценко і Зеленського. Після першого туру весь негатив направили на останнього.

«Чорні» рекламні кампанії проти Зеленського між двома турами виборів можна розділити за тематикою і складності виробництва, відзначає видання.

«З кінця березня по 1 квітня сторінки публікували відео про некомпетентність Зеленського як політика і полководця. Як правило, це була проста нарізка кадрів з його участю і закадровий голос. З 3 по 9 квітня в пабликах з’явилося багато відео з обвинуваченнями кандидата в наркоманії. Ролики монтували з різних виступів Зеленського. З 11 по 14 квітня на сторінках публікували професійно зроблені ролики, де Зеленського знову звинувачували в наркоманії. Але основна теза цієї хвилі — співпраця кандидата з Росією і готовність здати Україну Володимиру Путіну. У цих роликах автори використовували справжні кадри обстрілу окупованого Донецька, відео з випусків новин і сценки з актором, схожим на кандидата. Виробництво одного такого ролика, за оцінками експертів, може коштувати від декількох тисяч до декількох десятків тисяч доларів. Мета таких відео — переконати цільову аудиторію не голосувати за Зеленського. Ролики лякають і озвучують голослівні звинувачення. Наприклад, один із них розповідає, як в Україні після перемоги Зеленського «анулюють Томос», «скасовують безвиз» і «беруть курс на зближення з Росією». В іншому армія Росії наступає на Україну, а «наркоман Зеленський» тільки трясе ногою. Є відео про некомпетентне лікаря, який, не маючи досвіду, хоче відрізати ногу хворому, хоча той поранив руку», – йдеться в статті.

Як підрахували журналісти, на просування одного ролика сторінки витрачали від тисячі до 50 000 доларів. При цьому на позитивні ролики про Порошенка витрачали значно менше, ніж на «чорний» піар. Наприклад, поширення відео про наркомана Зеленском на сторінці «Цинічний Бандера» коштувало від 1 до 5 тисяч доларів. А витрати на просування відео з антирекламою за мінімальною ціною — це два мільйони гривень. Реальна вартість може бути більше приблизно у п’ять разів

У розділі «Інформація від рекламодавця» всіх восьми пабликов зазначений номер телефону. У Telegram по ньому зареєстрована Ганна Сипачева. На її сторінці в Facebook місцем роботи зазначено українське цифрове агентство Postmen. Його адреса — Дмитрівська, 80 — вказана як адреса адміністратора рекламної кампанії в Facebook.

Сама Ганна на дзвінки журналістів не відповіла і видалила з Telegram свої фото і нік.

Postmen — цифрове агентство, яке з 2013 року займається інтернет-рекламою, видеопродакшеном і розробкою онлайн-стратегій. Серед його клієнтів — великі приватні компанії та МЗС України. Судячи з опису агентства на його сайті, співробітники Postmen могли не тільки просувати, але і знімати відео для політичних пабликов з антирекламою конкурентів президента і агітацією за нього.

У Postmen від офіційних коментарів з цього приводу відмовилися, уточнивши, що, можливо, дадуть відповідь після 21 квітня.

Однак з відкритих джерел відомо, що раніше Postmen вже співпрацював з соратниками Порошенко. У період з 2016 року до другого кварталу 2018-го БПП заплатив ТОВ «Постмен-Україна» 4,7 мільйона гривень. За ці гроші агентство не тільки розміщувало рекламу в Facebook, але і знімало для «БПП» відео. Про розміщення і виробництві відео з антирекламою конкурентів партії в договорах інформації не було.

Цинічний Бандера. Адреса: Дмитрівська, 80. 26 000 передплатників. З 8 по 14 квітня запостили 31 відео, витрачено 17 200 доларів. Пов’язана з сайтом tsynichnyibandera.in.ua адміністратор та автор сайту — Максим Бабенко, місце роботи — Postmen.

Співробітник Postmen, який працював в компанії в 2015-2016 роках, на умовах анонімності розповів, що вже тоді розробляло агентство «чорні» кампанії проти конкурентів Порошенко і вело його офіційні паблики.

За його словами, у компанії був відділ звичайних акаунтів, які вели великих комерційних клієнтів, і «політичний» відділ, співробітники якого вели соцмережі політиків і паблики з мемами. Спочатку обидва відділу сиділи разом, але з часом глава агентства Ярослав Ведмідь пересадив «політиків» на інший поверх, а обмін інформацією між підрозділами не вітався.

Також він розповів, що в 2015 році у «чорних» пабликах, які вели співробітники Postmen, йшла активна кампанія проти депутата від «БПП» Сергія Лещенка. Тоді він активно критикував свою партію і Порошенка. Куратором «політичного відділу» в 2015-2016 роках був Ярослав Білик. Разом з ним працювали Артем Савушкін і Данило Білецький, зазначив колишній співробітник Postmen.

Заввідділу Головного управління інформполітики Адміністрації президента Володимир Горковенко підтвердив theБабелю, що Порошенко дійсно користується послугами агентства Postmen, але не уточнив, в яких обсягах. На питання про те, замовляли чи агентству «чорні» ролики про конкурентів, Горковенко не відповів.

Раніше штаб Зеленського звинувачував Порошенко в «чорному» піарі проти конкурента. Зокрема, у спроби звинуватити Зеленського наркоманії і появі в Telegram-каналі президента ролика, в якому його суперника збиває вантажівка. У відповідь у Порошенка заявили, що не мають відношення до відео. Проте журналісти знайшли цей ролик в паблике «Зрадаперемога». Його рекламний бюджет — 500-999 доларів за 0,5—1 мільйон показів.