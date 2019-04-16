Макрон назвав терміни відновлення Нотр-дам де Парі

Французи повинні об’єднатися для відновлення собору.



Президент Франції Еммануель Макрон після масштабної пожежі в Нотр-Дам де Парі звернувся до французьким народу.

За словами Макрона, французи повинні об’єднатися, щоб відновити собор. Президент анонсував, що Нотр-Дам де Парі буде відновлено протягом 5 років. Раніше повідомлялося, що на реставрацію собору піде мінімум 5-15 років і сотні мільйонів євро.

“Ми – народ будівничих і нам багато чого треба реконструювати. Так, ми відновимо Нотр-Дам і зробимо цей собор ще красивіше. І я хочу, щоб ці роботи були завершені через п’ять років”, – додав він.

Нагадаємо, вчора горів Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі обвалилися дах і шпиль. Сама будівля сильно постраждало. За даними французьких ЗМІ, вдалося врятувати тільки 30% предметів мистецтва. Зокрема, Терновий вінець Ісуса Христа. Разом з іншими представляють цінність реліквіями і предметами він тимчасово розміщений в мерії Парижа. Не постраждали 16 мідних статуй.

Додамо, до гасіння вогню було залучено 400 пожежників. Як повідомлялося, у пожежі постраждали двоє поліцейських і один пожежний.