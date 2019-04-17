В Україні скоротилася кількість готівкових грошей в обігу: оприлюднена інфографіка

Станом на 1 квітня 2019 року у готівковому обігу України перебували готівку (банкноти та монети) на загальну суму 375,4 млрд гривень, з них монети — на 2,3 млрд гривень (13,2 млрд штук), банкноти — на 373 млрд гривень (2,8 млрд штук). Це на 24,7 млрд гривень (тобто на 6,2%) менше, ніж станом на початок року (на 1 січня 2019 року — 400,1 млрд гривень). Такі дані у своєму Facebook оприлюднив Національний банк України.

У середньому на кожного українця припадає 66 банкнот, і 312 монет різних номіналів.

Найбільше в обігу знаходяться банкноти номіналом 200 гривень (21,8%), тоді як серед монет найпоширенішою є 10-копійчана (29%).