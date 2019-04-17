У відповідь на позов України в морський трибунал Росія запропонувала приступити до консультацій

МЗС Росії закликав Україну почати консультації про звільнення 24 військовополонених моряків, незаконно захоплених ФСБ в Чорному морі в листопаді 2018 року, замість того, щоб розглядати це питання в Міжнародному трибуналі з морського права.

У заяві, розміщеній на сайті російського зовнішньополітичного відомства, Київ закликають «діяти сумлінно» і проявити «дійсну турботу про своїх громадян».

Підлеглі Лаврова також вважають, що Україна поквапилася, коли «замість передбачених міжнародним правом і російсько-українськими угодами консультацій звернулася в Міжнародний трибунал з морського права з клопотанням про приписі тимчасових заходів».

Одночасно МЗС РФ зазначив, що Міжнародний трибунал з морського права не володіє юрисдикцією для розгляду «керченського інциденту», так як Росії та України зробили застереження про незастосовність передбачених Конвенцією ООН по морському праву 1982 року процедур стосовно окремих категорій спорів, тоді як Росія нібито дотримується процесуальні права українських моряків.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що доручив МЗС України звернутися в Міжнародний трибунал з морського права з вимогою застосувати щодо Росії тимчасові заходи з метою негайного звільнення українських військово-морських суден і моряків, захвачнных Росією в Чорному морі. У МЗС України озвучили терміни оголошення рішення Трибуналу.