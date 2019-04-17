У штабі Зеленського розповіли, будуть продаватися квитки на дебати на НСК «Олімпійський»

Спікер штабу шоумена, лідера президентської гонки Володимира Зеленського Дмитро Разумков повідомив, що ідея з продажу квитків на дебати перед другим туром виборів президента дійсно присутня.

За словами представника команди шоумена, наскільки йому відомо, всі виручені від продажу квитків на дебати фінансові кошти планувалося передати на благодійні цілі.

Однак від цієї ідеї відмовилися, так як це заборонено чинним законодавством України.

«Була ідея з приводу того, щоб витратити гроші, які будуть зібрані від продажу цих квитків, на благодійність, але це забороняє закон, тому сьогодні групи шукають механізм, як вирішити це питання», — сказав Дмитро Разумков.

Раніше команда шоумена, лідера президентської гонки Володимира Зеленського, а також команда чинного глави держави Петра Порошенка уклали тристоронній договір з НСК «Олімпійський».