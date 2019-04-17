Конституційний суд може обмежити права НАБУ. На кону 7 мільярдів

Конституційний суд 17 квітня може прийняти рішення, яке позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди по корупційних справах.

В такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень — на таку суму обчислюються вже розірвані за ініціативою детективів через суди угоди, порахували в «Центрі протидії корупції».

Відповідне виробництво КС відкрив у жовтні 2018 року по скарзі акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» — підприємства, що входить в умовну групу «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Розгляд скарги «Запорізького заводу феросплавів» заплановано на 17 апреляво час закритої частини пленарного засідання Другого сенату Конституційного суду.

Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.

За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позову, за яким недійсними були визнані 92 угоди.