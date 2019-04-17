Молдова потрапила до “чорного списку” авіабезпеки

Європейська Комісія оголосила у вівторок про оновлення так званого «Переліку авіаційної безпеки ЄС», який містить країни та авіаційні компанії, яким заборонено операції в повітряному просторі Євросоюзу через недотримання правил авіаційної безпеки.

Як пише «Укрінформ», відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Комісії. «Є позитивні новини для Анголи, національний перевізник якої та ще одна авіаційна компанія, які перебували під обмеженнями з 2008 року, були виключені з Переліку.

З іншого боку, всі авіаперевізники з Молдови, за виключенням компаній Air Moldova, Fly One та Aerotranscargo, були включені до Переліку через недостатній безпековий нагляд з боку органів цивільної авіації Молдови. Органи цивільної авіації Домініканської Республіки та Білорусі були піддані ретельним перевіркам за ознаками зниження рівня безпекового нагляду», – йдеться у повідомленні.

Комісія зазначає, що продовжить співробітництво з Молдовою у галузі авіаційної безпеки для ліквідації існуючих недоліків. Після сьогоднішнього оновлення «чорний список» авіаційної безпеки ЄС включає 120 авіакомпаній з третіх країн.