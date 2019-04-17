При пожежі в Нотр-Дам де Парі уцілів унікальний вітраж XIII століття

Один з головних вітражів, Південне вікно-троянда, уцілів під час пожежі в соборі Паризької Богоматері.

Відзначається, що багато вікна собору розсипалися з-за високої температури при пожежі. У той же час знаменитий великий південний вітраж діаметром 13 метрів, який був встановлений ще в XIII столітті, зберігся в первозданному вигляді.

Варто відзначити, що Південне вікно-роза (La Rose Sud або Rose du Midi) створено приблизно в 1260 році. Вітраж складається з 84 фрагментів. Тут зображений Христос-Суддя, поруч з ним апостоли, святі і ангели Раю. У народі вітраж ще називають розою блаженної вічності.