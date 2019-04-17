Сцену для проведення дебатів не ставитимуть на газон «Олімпійського» через запланований футбольний матч

Сцену для проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком 19 квітня не ставитимуть на газон НСК «Олімпійський» через запланований футбольний матч між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем».

Про це заявив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «112 Україна». Разумков також зазначив, що переговори робочих груп «йдуть трошки дивно», тому що опоненти зі штабу Порошенка часто йдуть на наради.

Так, за його словами, сторонами було досягнуто згоди, що встановити сцену на газоні стадіону не вийде, тому що через кілька днів відбудеться футбольний матч і до цього часу поле буде зіпсовано. «Тому було прийнято рішення поставити сцену так, як зазвичай вона ставитися на концертах. Потім повернулися наші опоненти і сказали, що поставляти свою сцену з іншого боку», — розповів Разумков. Представник штабу Зеленського зазначив, що не знає, навіщо це робиться.

«Сподіваюся, що це не пов’язаність язано з бажанням піти від дебатів. Я схильний вірити президенту, який сказавши, що 19 числа буде», — додав він. Разумков додав, що ще одним «каменем спотикання» стало питання розподілу глядацьких місць. За його словами, місця на «Олімпійському» можуть бути розподілені так: 30% — прихильники Зеленського, 30% — прихильники Порошенка і 40% — ті люди, які не визначилися або підтримували інших кандидатів. Разумков зазначив, що місця можуть бути розподілені за допомогою квитків і робочі групи «шукають механізм, як вирішити це питання».

Він додав, що кошти на проведення дебатів на стадіоні будуть виділені з передвиборних фондів Порошенка і Зеленського. Загальна вартість проведення дебатів, за словами Разумкова, складі 6-8 мільйонів гривень.