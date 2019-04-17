Конкурс ще триває, а Порошенко вже назвав імена переможців на посади голів податкової та митниці

Президент України Петро Порошенко в прямому ефірі телеканалу «112 Україна» назвав імена переможців конкурсу на посади керівників державної податкової та Державної митної служб, незважаючи на те, що фіналісти конкурсу будуть оголошені лише через тиждень і на сьогоднішній день їх імена невідомі.

«І надзвичайно корупційно небезпечні дві позиції – це позиція керівника української митниці і позиція керівника Державної фіскальної служби. І я дуже щасливий рішенням конкурсної комісії, яка на керівника місії призначила заступника міністра економіки пана Нефьодова… а на позицію керівника Державної фіскальної служби – людини, який дуже активно працював щодо запровадження автоматичного відшкодування ПДВ… зараз заступника міністра фінансів, молодої людини (Сергій Верланов, — ред.)», — сказав він.

Зазначимо, що сьогодні завершився лише один з етапів конкурсу, в результаті якого відібрали по три кандидатури для фінального етапу конкурсу, який пройде через тиждень.

Так, Міністерство фінансів на своїй сторінці в Facebook повідомив, що з п’яти кандидатів на посаду голови ДПС дані етап пройшли троє з шести кандидатів на ГТС – п’ятеро.

Фінальний етап пройде у вигляді співбесіди і розпочнеться 23 квітня о 10.00. Його будуть транслювати в прямому ефірі. В цей же день комісія прийме рішення про те, кого рекомендувати на обговорювані посади.

Претенденти на ДПС: заступник міністра фінансів Сергій Верланов, виконавчий директор ТОВ «Стандарт-аудит» Дмитро Олексієнко та заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

Претенденти на ГТС: перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов, проректор з навчальної роботи Університету митної справи і фінансів Євген Гармаш, експерт з правових питань центру «CASE-Україна» Андрій Саварец, директор юркомпанії «Федоришин та партнери» і доцентр Академії адвокатури Олександр Федоришин.