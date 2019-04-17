Агентство, яке веде соцмережі Порошенка, просуває ролики про «наркомана Зеленського»

У середині березня 2019 року Facebook розкрив дані про тих, хто платить за політичну рекламу в соцмережі. У відкритому доступі тепер є номери їхніх мобільних телефонів, адреси та витрачені суми. Ми вирішили перевірити ті політичні пабліки, які частіше за інші пропонував Facebook у найактивніший період передвиборчої кампанії, у кінці березня — на початку квітня. Перелік таких сторінок ви можете знайти й у себе в акаунті. До списку потрапили офіційний акаунт Петра Порошенка, два пропрезидентські пабліки та п’ять сторінок із «чорним» піаром проти його головних суперників на виборах: Юлії Тимошенко, Анатолія Гриценка та Володимира Зеленського. Після перемоги Зеленського в першому турі «чорні» пабліки працювали винятково проти нього. В аматорських та професійно знятих відео кандидата називали наркоманом і зрадником України. Ми з’ясували, що за всіма вісьмома пабліками стоїть столичне цифрове агентство Postmen, а офіційна сторінка президента та «чорні» пабліки проти Зеленського прив’язані до одного номера телефону. «Чорна» кампанія проти Зеленського проходила в три етапи, а на її просування в п’яти групах пішло щонайменше два мільйони гривень.

У наш моніторинг потрапили вісім популярних політичних сторінок. На трьох із них — «Успішна Україна», «Порошенко2019» та офіційному акаунті президента — адміністратори агітували голосувати за Порошенка та постили позитивні відео про нього. На решті п’яти — «Цинічний Бандера», «Міністерство бариг», «Зрадаперемога», «Жовта стрічка», «Бойкот партії регіонів» — розміщували «чорний» піар проти його конкурентів на виборах.

За кількістю підписників неофіційні пропрезидентські сторінки в рази менші за групи з «чорним» піаром: 2 000 проти щонайменше 20 000.

За Порошенка

На офіційній сторінці президента та пропорошенківських пабліках у кінці березня — на початку квітня було багато постів і відео на підтримку кандидата. Після першого туру там почали публікувати позитивні рекламні ролики з відомими українцями: драматургом Лесем Подерв’янським і заступником голови Меджлісу кримських татар Ахтемом Чийгозом. У другому турі вони закликали підтримати чинного президента. Також на сторінках з’явилися короткі відео про курс України в ЄС і НАТО та заклики до Зеленського здати аналізи. «Чорнухи» проти конкурентів Порошенка на цих сторінках ми не побачили.

1 3

Проти Зеленського

Пабліки «Цинічний Бандера», «Міністерство бариг», «Зрадаперемога», «Жовта стрічка», «Бойкот партії регіонів» теж активно наповнювалися напередодні першого та перед другим туром. За цей час на кожній зі сторінок вийшло від 25 до 30 відеороликів з антирекламою Тимошенко, Гриценка та Зеленського. Одразу після виходу останнього у другий тур весь негатив спрямували на нього.

«Чорні» рекламні кампанії проти Зеленського між двома турами виборів можна розділити за тематикою і складністю виробництва.

— З кінця березня до 1 квітня сторінки публікували відео про некомпетентність Зеленського як політика та головнокомандувача. Зазвичай, це була проста нарізка кадрів за його участі та закадровий голос.

— З 3 до 9 квітня в пабліках з’явилося багато відео з обвинуваченнями кандидата в наркоманії. Ролики монтували з різних виступів Зеленського.

— З 11 до 14 квітня на сторінках публікували професійно зроблені ролики, де Зеленського знову звинувачували в наркоманії. Але основна теза цієї хвилі — співпраця кандидата з Росією і готовність здати Україну Володимиру Путіну. У цих роликах автори використовували справжні кадри обстрілу окупованого Донецька, відео з випусків новин і сценки з актором, схожим на кандидата. Виробництво одного такого ролика, за оцінками експертів, може коштувати від декількох тисяч до декількох десятків тисяч доларів. Мета таких відео — переконати цільову аудиторію не голосувати за Зеленського. Ролики лякають і озвучують голослівні звинувачення. Наприклад, один розповідає, як в Україні після перемоги «анулюють Томос», «скасовують безвіз» і «беруть курс на зближення з Росією». В іншому армія Росії наступає на Україну, а «наркоман Зеленський» тільки трясе ногою. Є відео про некомпетентного лікаря, який, не маючи досвіду, хоче відрізати ногу хворому, хоча той поранив руку.

Ціна Сторінки з «чорнухою»

Міністерство бариг. Адреса: Дмитрівська, 80. 21 000 підписників. З 29 березня по 13 квітня запостили 31 відео, витрачено 25 000 доларів. Пов’язана з сайтом minbaryg.in.ua

Цинічний Бандера. Адреса: Дмитрівська, 80. 26 000 підписників. З 8 по 14 квітня запостили 31 відео, витрачено 17 200 доларів. Пов’язана з сайтом tsynichnyibandera.in.ua, адміністратор і автор сайту — Максим Бабенко, місце роботи — Postmen.

Бойкот партії регіонів. Адреса: Дмитрівська, 80. 112 000 підписників. З 9 квітня по 12 квітня запостили 34 відео, витрачено 7 200 доларів. Пов’язана з сайтом boikot.in.ua, адміністратор та автор сайту — Максим Бабенко.

Зрадаперемога. Адреса: Дмитрівська, 80. 22 000 підписників. З 4 по 15 квітня запостили 28 відео. Витрачено 17 300 доларів. Пов’язана з сайтом peremoha.in.ua, адміністратор та автор сайту — Максим Бабенко.

Жовта стрічка. Адреса: Дмитрівська, 80. 43 000 підписників. З 6 по 13 квітня запостили 16 відео. Витрачено 12 600 доларів. Пов’язана з сайтом zhovtastrichka.in.ua, адміністратор та автор — Максим Бабенко.

Скільки коштувало просування постів і відео у восьми групах, можна приблизно підрахувати. Facebook вказує мінімальну та максимальну вартість рекламної кампанії і знімає гроші після її завершення. Сторінки з нашого списку витрачали на просування одного ролика від тисячі до 50 000 доларів. Загалом на позитивні ролики про президента витрачали значно менше, ніж на «чорний» піар проти його конкурентів. Наприклад, поширення відео про наркомана Зеленського на сторінці «Цинічний Бандера» коштувало від однієї до пʼяти тисяч доларів. Точну суму знає тільки адміністратор рекламного кабінету, але нижній поріг — тисячу доларів — замовник точно витратив. Ми підрахували витрати на просування відео з антирекламою за мінімальною ціною — це два мільйони гривень. Реальна вартість може бути приблизно вп’ятеро більшою.

Виконавці

У розділі «Інформація від рекламодавця» всіх восьми пабліків зазначений номер телефону. У Telegram за ним зареєстрована Ганна Сіпачова. У месенджері є її фото. Ми знайшли Ганну у Facebook: її сторінка активна, місцем роботи зазначено відоме українське цифрове агентство Postmen. Його адреса — Дмитрівська, 80 — вказана як адреса адміністратора рекламної кампанії у Facebook. Ми попросили Ганну відповісти на питання про роботу з пабліками. Але ні на дзвінки, ні на повідомлення вона не відповіла та видалила з Telegram свої фото і нік.

Postmen — цифрове агентство, яке з 2013 року займається інтернет-рекламою, відеопродакшеном і розробкою онлайн-стратегій. Серед його клієнтів — великі приватні компанії та МЗС України. Судячи з опису агентства на його сайті, працівники Postmen могли не тільки просувати, але і знімати відео для політичних пабліків з антирекламою конкурентів президента й агітацією за нього.

1 5

У Postmen від офіційних коментарів з цього приводу відмовилися, уточнивши, що, можливо, дадуть відповідь після 21 квітня. Це день виборів президента.

Проте з відкритих джерел відомо, що раніше Postmen уже співпрацював з соратниками Порошенка. У період з 2016 року по другий квартал 2018-го блок його імені заплатив ТОВ «Постмен-Україна» 4,7 мільйона гривень. За ці гроші агентство не тільки розміщувало рекламу у Facebook, але й знімало для БПП відео. Про розміщення та виробництво відео з антирекламою конкурентів партії в договорах інформації не було.

Ми поспілкувався зі співробітником Postmen, який працював у компанії в 2015—2016 роках. За умови анонімності він розповів, що вже тоді агентство розробляло «чорні» кампанії проти конкурентів Порошенка та вело його офіційні пабліки. Ось про що ще розповіло джерело.

У компанії був відділ звичайних акаунтів, які вели великих комерційних клієнтів, і «політичний» відділ. Співробітники останнього вели соцмережі політиків і пабліки з мемами. Спочатку обидва відділи сиділи разом, але з часом глава агентства Ярослав Ведмідь пересадив «політиків» на другий поверх, а обмін інформацією між підрозділами не схвалювався.

У 2015 році в «чорних» пабліках, які вели співробітники Postmen, йшла активна кампанія проти депутата від БПП Сергія Лещенка. Тоді він активно критикував свою партію і президента Порошенка.

Куратором «політичного відділу» у 2015—2016 роках був Ярослав Білик. Разом з ним працювали Артем Савушкін і Данило Білецький.

З проханням прокоментувати цю інформацію та розповісти про умови співпраці з Postmen ми звернулися в передвиборчий штаб Порошенка. Заввідділу Головного управління інформполітики Адміністрації президента Володимир Горковенко підтвердив, що Порошенко справді користується послугами агентства Postmen, але не уточнив, у яких обсягах. На питання про те, чи замовляли агентству «чорні» ролики про конкурентів, Горковенко не відповів.

Раніше штаб Зеленського звинувачував Порошенка в «чорному» піарі проти конкурента. Зокрема, у спробі звинуватити Зеленського в наркоманії та появі в Telegram-каналі президента ролика, у якому його суперника збиває вантажівка. У відповідь Порошенко заявив, що не має до відео стосунку і воно може бути «народною творчістю». Ми знайшли цей ролик на сторінці «Зрадаперемога». Його рекламний бюджет — 500—999 доларів за 0,5—1 мільйон показів.

Щоб отримати коментарі, ми також спробували зв’язатися з Ярославом Біликом, Артемом Савушкіним, Данилом Білецьким і Ярославом Ведмідем. На момент публікації ніхто з них не відповів.

Джерело – thebabel