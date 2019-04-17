Лига чемпионов: стали известны первые полуфиналисты

Во вторник, 17 апреля, в Европе были сыграны первые два ответных четвертьфинала Лиги чемпионов.

Барсенала после минимальной выездной победы над МЮ, дома еще в первом тайме благодаря дублю Месси добилась комфортного преимущества, а во втором тайме Коутиньо добил соперника – 3:0

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Куда интереснее все было в Турине. После ничьей в первом матче 1:1, с таким же счетом завершился и первый тайм ответного матча. Вновь у Ювентуса забил Роналду, на что гости ответили ударом Ван де Бека. А вот во втором тайме на результативный удар после углового от де Лигта у туринцев ответа не нашлось – 1:2 и дальше идет Аякс.

Таким образом, Барселона и Аякс стали первым полуфиналистами Лиги чемпионов 2018/19. Еще две команды мы узнаем в среду, 18 апреля.

Джерело – isport.ua