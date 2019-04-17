Дієтологи не радять тренуватися на порожній шлунок

Багато людей вважають, що виконувати фізичні навантаження найкраще злегка голодними. Нібито так можна швидше схуднути, а ще нічого не заважає легко і ефективно виконувати спортивні вправи. Прихильники цього правила вважають розумним для себе їсти вже після тренування.

Однак серед фахівців з харчування та дієтологів знайшлися і ті, які сумніваються.

– Недавні дослідження вчених зі Стокгольма показали, що насправді немає ніякої різниці, чи ходите на тренування ситими або голодними. Виявилося, що «голодні» заняття спортом рівносильні «ситим» фізичним навантаженням. Все що потрібно – це дати організму адаптуватися до нового режиму і вже не буде різниці. Тому морити себе голодом людям, які займаються фізичними вправами не потрібно. З-за тренувань на голодний шлунок багато людей відчувають слабкість і розбитість можуть спостерігатися навіть головні болі, – запевняє дієтолог Центру здорового харчування і дієтології Ірина Маркова.

Джерело – ukrhealth