«Укрнафта» стягнула з Росії $44,45 млн в міжнародному арбітражі за втрачені в Криму активи

«Укрнафта» виграла в міжнародному арбітражі ООН справи проти Росії за втрачене внаслідок окупації Криму майно і активи компанії. Сума виграшу становить 44,45 мільйона доларів. Ще 5,5 мільйона доларів становить розмір нарахованих відсотків.

Відповідне рішення арбітраж прийняв 12 квітня.

Нагадаємо, «Укрнафта» подала позов в арбітражний суд ООН по праву міжнародної торгівлі в червні 2015 року, а 26 червня 2017-го цей суд визнав свою юрисдикцію у цій справі.

«12 квітня 2019 року арбітражний суд своїм рішенням стягнув з Російської Федерації в користь ПАТ «Укрнафта» 44 455 012,00 дол. США компенсації за експропріацію інвестицій ВАТ «Укрнафта» на території АР Крим, а також понад 3 500 000 дол. США арбітражних витрат.

На суму компенсації згідно з рішенням арбітражного суду нараховуються відсотки, починаючи з 22 квітня 2014 року. Станом на квітень 2019 року розмір нарахованих відсотків становить понад 5 500 000 дол. США», — повідомляють в компанії.

«Укрнафта» — напівдержавна видобувна компанія, контрольний пакет акцій якої належить «Нафтогазу». Частина акцій якої належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

«У квітні 2014 року, незадовго після анексії АР Крим Російською Федерацією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення та 16 автозаправних станцій ПАТ «Укрнафта», — нагадує прес-служба компанії.

Спроби «Укрнафти» повернути контроль над захопленими адміністративними приміщеннями та АЗС (у тому числі продуктовими магазинами, устаткуванням і відповідними дозволами та ліцензіями) через звернення до створеним державою-агресором «правоохоронним органам» виявилися марними.

У жовтні 2014 року ПАТ «Укрнафта» повідомило державі-агресору – Російської Федерації про порушення своїх прав.

«Укрнафта» передала спір на розгляд в арбітражний суд ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

Рішенням від 26 червня 2017 року арбітражний суд визнав наявність у нього юрисдикції розглядати спір за Угодою.

РФ оскаржила зазначене рішення у Верховному Суді Швейцарії, але останній рішенням від 16 жовтня 2018 року відхилив позов РФ. При цьому Верховний Суд Швейцарії погодився з арбітражним судом у тому, що «Укрнафта» є інвестором за Угодою, а майно «Укрнафти» на території Криму – інвестиціями.