«Економічні кроки, запропоновані «зеленої» командою, нагадують погано списані дії команди Порошенка», — Південця

Кроки, які «ЗеКоманда» позначила як першочергові в економічній сфері, досить невизначені і тому примарні.

Про це заявила народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенко», голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Південця

«Дивився «Свободу слова», не здивувалася цим безсоромним очам і словами. Просто хотіла запитати у вас, шановні експерти. Де, скільки і як займався реформами протягом останніх п’яти років Олександр Данилюк? «, — заявила голова комітету.

«Крім імітації бурхливої змін під вивіскою «драйвера реформ» і істеричного грюкання дверима у відповідальний для країни час, велике їм було зроблено … нічого», — зазначила народний депутат.

Також вона нагадала, що саме за старання Данилюка багато бізнесмени виявилися під загрозою виживання, в результаті безглуздої блокування податкових накладних.

«Саме «завдяки» Данилюку прогресивні і затребувані в суспільстві ідеї, такі як введення податку на виведений капітал, створення єдиного органу з протидії економічним злочинам, доводиться просувати буквально потом і кров’ю», — підкреслила парламентарій.

Резюмуючи, Ніна Південця підкреслила: «І взагалі, економічні кроки, запропоновані «зеленої» командою, нагадують погано списані реальні дії команди Петра Порошенка, які вже втілюються в життя».

Також в статті для видання «Букви» політик детально розглянула пропозиції щодо економічного розвитку країни команди Зеленського.

Висновок, за словами Южаниной, наступний: «Кроки, які «ЗеКоманда» позначила як першочергові в економічній сфері, досить невизначені і тому примарні. Недостатньо просто озвучити проблему, необхідно розуміти її природу і мати концепцію її подолання, тоді можна говорити і про кроки на цьому шляху. Щоб оцінити наслідки для країни, економіки, суспільства в цілому задекларованих «ЗеКомандою» кроків, потрібно, щоб ця команда показала суспільству, чи розуміє вона, яким чином поставлені цілі будуть досягнуті, про що ні пан Зеленський, ні його радники не говорять … Навіщо ховати те, що свідчить про компетентність і професіоналізм команди? Зазвичай ховають некомпетентність і шахрайство. А те, що сьогодні радники пана Зеленського піднімають на свій прапор ті речі, проти яких так запекло боролися в свій час в іншій ситуації, спонукає задуматися: чи націлені вони втілювати задекларовані кроки, чи це просто мильна бульбашка? І коли він лопне, її автори просто сховаються в успішніших країнах, де мають житло і де знаходяться їхні реальні життєві інтереси? Більше схоже на останнє».