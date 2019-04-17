Дух екстазу: на українських дорогах з’явився новий Rolls-Royce Phantom

По дорогах столиці фантомом пролетів новітній флагман елітарного британського бренду. І редакції AutoNews вдалося поспілкуватися з ним ближче.

Phantom восьмого покоління вийшов на ринок у липні 2018 року і тільки зараз добрався до нас. Машину не просто оновили, а перекроїли у багатьох деталях, починаючи з алюмінієвої платформи і закінчуючи установкою нового двигуна V12 і іншої коробки передач.

І тепер флагман видає на гора 563 л. с. і 900 Нм крутного моменту. Мотор об’ємом 6,75 літра має два турбонагнітача, низьку ступінь вібрації. Працює він з восьмиступінчастою «автоматичної» коробкою передач ZF, а крутний момент досягає піку вже на 1700 обертах. Розгін до перших 100 км/год займає у розкішної яхти всього 5,1 секунди. При цьому в кокпіті двигун зовсім не чути.











Британський виробник з усієї скурпулезностью поставився до нової платформі під назвою «Архітектура розкоші». Це конструкція, заснована на алюмінієвому каркасі, розроблений інженерами Rolls-Royce. На цій модульній архітектурі будуть будується всі моделі марки, після Phantom і першого позашляховика Culinan.

Зовнішні зміни Phantom теж мало помітні, але значні. Для бренду, який дотримується традиції от вже більше століття, будь-які коригування – це ціла подія. Корми тепер ще більше схожа на яхту, а передня частина отримала литу передню решітку радіатора. Але весь образ зберіг пізнавані риси, що стали вже класикою.

Нова платформа дозволила збільшити жорсткість кузова і значно підвищити шумоізоляцію, але при цьому вага машини збільшився до 2625 кг в порівнянні з попередником. У конструкції кузова використовували найбільш великі деталі з литого алюмінію і нанесено спеціальне двошарове лакове покриття товщиною 6 мм

Найдорожчий седан у світі знайшов в добавок і полноуправляемое шасі, яке допомагає пятиметровому автомобілю входити в поворот і зменшує радіус розвороту. З нерівностями справляється пневмопідвіска з активними амортизаторами. Пневматика оснащена системою, яка сканує поверхню перед машиною на наявність нерівностей. У результаті шасі автомобіля здатне уберегти пасажирів від більшості дефектів дорожнього покриття.

Для досягнення приголомшливого ефекту відрізаності від світу, інженери Rolls-Royce зміцнюють ділянки підлоги і перегородку кузова спеціальним двошаровим сплавом, а між шарами поміщені важка піна і повсть. В цьому поколінні ефект був посилений, що, безсумнівно, позначається на особливій атмосфері комфорту, тиші і розкоші.

Для моделі був створений найбільший електронний компонент в історії BMW Group і Rolls Royce — справжня центральна нервова система автомобіля, яка контролює його різноманітні інтелектуальні системи.

Це помітно з камер кругового, панорамного і верхнього огляду, дозволяють побачити кожен міліметр пересування автомобіля. Серед систем допомоги водієві тут вже є система оповіщення Alertness Assistant, система нічного бачення Night Vision і Vision Assist, активний круїз-контроль, система попередження про зіткнення, про наявність пішоходів, про наявність перетинає потоку, про вихід за межі смуги. На додаток встановлений проекційний екран 7×3 дюймів з високою роздільною здатністю, точка доступу до Wi-Fi і, звичайно, новітні навігаційна та інформаційно-розважальна системи, якими можна керувати і з заднього ряду.

Вперше за столітню історію Rolls-Royce, інтер’єр знайшов революційні нововведення у вигляді нової передньої панелі, названої «галереєю». Вона дозволяє ще більше пристосувати автомобіль, перетворюючи його у твір мистецтва за рахунок застосування різних оздоблювальних матеріалів і виробів ручної роботи.

В якості відгуку на прохання клієнтів, інженери Rolls-Royce постаралися зробити прилади більш інформативними і сучасними. Нові кольорові TFT-дисплеї діагоналлю 12,3 дюйма зі світлодіодним підсвічуванням обрамлені хромованою рамкою. Злегка освіжили приладову панель, а в доповнення до даних про швидкості, резерв потужності, що залишився паливі і температурі на дисплей виводиться важлива інформація про налаштування круїз-контролю, вказівки навігатора, повідомлення систем допомоги водієві і безліч інших відомостей.



















А вже пасажиром тут бути престижніше, ніж насолоджуватися досконалістю управління. М’які килимки з натурального хутра, регульовані підставки для ніг, крісла з електрорегулюванням, підігрівами і масажем, відкидні столики і планшети, дзеркало і ніша для склянок із напоями. Кожне крісло має підігріви, вентиляцію і функцію масажу. Повітроводи підведені до ніг і виведені на бічні стійки, а може регулювати температуру кожен з пасажирів. Всі двері оснащені электродоводчиками і можуть закриватися натисканням кнопки з салону, а в торцевій частині (де?) вбудовано по парасольці.

Як ми знаємо, в Rolls-Royce не прийнято говорити про ціни. Кожен клієнт на вагу золота і підхід до нього повністю індивідуальний. Ці автомобілі створюють як для королів і шейхів, так і для скромних фермерів з Вайомінга, що пишалися колись на кіноекранах. Україна є не останньою з країн, звідки надходять замовлення в компанію і нам приділяють чимало уваги. Про що свідчить і чимала кількість Rolls-Royce в нашій країні. Наскільки нам відомо, зараз вже кілька новеньких Phantom знайшли своїх господарів, а невдовзі їх стане ще більше.