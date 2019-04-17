Великдень-2019 люто вдарить по гаманцю українців: озвучені ціни на паску в цьому році

Голова Національної економічної ради Олексій Дорошенко зазначив, що 500-грамова великдень обійдеться українцям у цьому році в 37 грн.

Про це повідомляє портал «Politeka»

«Зовсім скоро українці зустрінуть головне свято християн — Великдень. Традиційно ми підемо до церкви з кошиками. У кожному кошику обов’язково будуть паски і паски, які разом з фарбованими яйцями є головними складовими великоднього кошика», — сказав Дорошенко.

За його словами, хто хоче заощадити або мати смачну і якісну великдень, то її треба зробити вдома. Ті, хто цінує свій час, зможе купити великдень в магазині, в кафе або в величезному супермаркеті. Вартість великодня — від 50 грн за просту півкілограмову великдень і досягає 1000 грн — за унікальну великдень вітчизняного виробництва вагою 1,2 кг.

Отже, для приготування паски потрібна борошно пшеничне — 1,2 кг (за рік ціна зросла на 20% і зараз вона коштує 13,9 грн). Молоко — 0,5 л (12,1 грн). Курячі яйця — 6 шт. (В 2018 році вона коштувала 16,3 грн, а в цьому році — 13,6 грн.). Цукор – 300 г (Вартість — 4,3 грн). Вершкове масло – 250 г (подорожчало на 11%. У 2018 році — 45,6 грн, в 2019 — 50,4 грн). Ізюм вага – 250 г (Перед Великоднем минулого року він коштував 25,2 грн, а зараз — 28,7 грн). Сухі дріжджі — 1 пакетик вагою 11 м (вартість зросла на 8%. 2018 — 4,9 грн., 2019 — 5,3 грн). Набір великодній – 1 шт.(зараз він коштує 18,2 грн).

«За рік приготування чотирьох пасок вагою по 550 г зросла в ціні більш ніж на 7%, з 136,4 грн в 2018 році до 146,5 грн — в цьому. Одна 550-грамова великдень обходилася нам у 34,1 грн в минулому році, а зараз в середньому по Україні буде коштувати — 36,6 грн», — додав Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, що Україна активно експортує товару за кордон, і все частіше входить у різноманітні рейтинги експорту тих чи інших продуктів. Але ціна на продукти в Україні невблаганно зростає. І з кожним днем звичайні продукти харчування стають розкішшю для простих українців. Деякі продукти взагалі коштують дорожче, ніж у сусідніх європейських країнах. Фахівці Економічного дискусійного клубу знайшли 13 видів щоденних продуктів, ціни на які в Україні більше, ніж закордоном.Також вартість соняшникової олії, з виробництва та експорту якого Україна займає перше місце в світі, у нас чомусь більше, ніж у Польщі, Угорщини та Іспанії.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», варто відзначити, що мало хто згадує про саму головну причину бідності, міграції та низького соціального рівня ціни. У магазинах вітчизняна та імпортна продукція коштують однаково, а іноді вітчизняна коштує навіть дорожче. Стало відомо, що ж ще подорожчає в 2019 році, крім овочів і фруктів.

Також портал «Акценти» писав, що ціни на продукти харчування зростуть ще до кінця року. Експерти стверджують, що деякі продукти можуть подорожчати вдвічі. З вересня поточного року подорожчали 77 відсотків продуктів. Експерти кажуть, що це не межа. До кінця року обіцяють, що ціни піднімуться на 15 відсотків. Приміром, ціни на несезонні огірки, помідори та солодкий перець збільшаться навіть у півтора рази.

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