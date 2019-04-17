Путін жорстко осоромився перед Пугачової: «Карлик зовсім здав останнім часом»

Президент Росії Володимир Путін знову осоромився. На цей раз у глави Кремля казус стався під час його зустрічі з примадонною російської естради Аллою Пугачовою.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter написав кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

Так, Смирнов написав, як Путін привітав Пугачову з ювілеєм. При цьому він зазначив надзвичайний талант примадонни російської естради.

«Талант і неординарні вокальні дані, яскравий артистичний темперамент і здатність до роботи підняли вас на вершину естрадного Олімпу, здобули справді всенародну славу»: Володимир Путін привітав Аллу Пугачову з ювілеєм», — написав кремлівський журналіст.

Під це постом відразу ж вибухнула дискусія, і користувачі мережі почали активно обговорювати, то що Путін перед зустріччю з примадонною російської явно відвідав пластичного хірурга.

«Не зовсім зрозуміло, кому виповнилося 70 років? Щось Карлик зовсім здав останнім часом. Перед зустріччю з Пугачовою забіг до свого пластичного хірурга, а то вуха і підборіддя попливли», «Невеликий, паршивий політик, агресор і окупант часів великої Алли», «Якщо б у Володимировича раптом з’явилася зачіска як у Пугачової, я б за нього віддав свій голос», — такі коментарі залишили користувачі мережі під постом журналіста.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в мережі підняли на сміх інформацію про податкової декларації президента РФ Володимира Путіна. В ній досі зазначаються два радянських автомобіля і автопричіп. Інформацію про доходи Путіна опублікував в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Користувачі мережі розкритикували пропагандистську публікацію Смирнова, зазначивши, що Путін забув вказати у декларації кількість викрадених ним коштів.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін в черговий раз став посміховиськом в мережі. Причиною для насмішок став виступ глави Кремля на заході, присвяченому дню космонавтики. Про це у своєму Twitter написав пропагандист Дмитро Смирнов. Користувачі не змогли пройти повз цього поста і взялися активно коментувати його, зазначивши, що Путін, по всій видимості, з’явився на урочисту подію відразу після хірургічного кабінету.

Також портал «Акценти» писав, що соціолог Ігор Эйдман заявив, що російську армію озброюють злодії і РФ на межі нищівних втрат. Про це повідомляє портал «Obozrevatel». За його словами, останні новини з Росії дають привід подумати, а чи «велика і непереможна могутня Росія?».

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram