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Путін жорстко осоромився перед Пугачової: «Карлик зовсім здав останнім часом»

17.04.2019

Президент Росії Володимир Путін знову осоромився. На цей раз у глави Кремля казус стався під час його зустрічі з примадонною російської естради Аллою Пугачовою.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter написав кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

Так, Смирнов написав, як Путін привітав Пугачову з ювілеєм. При цьому він зазначив надзвичайний талант примадонни російської естради.

«Талант і неординарні вокальні дані, яскравий артистичний темперамент і здатність до роботи підняли вас на вершину естрадного Олімпу, здобули справді всенародну славу»: Володимир Путін привітав Аллу Пугачову з ювілеєм», — написав кремлівський журналіст.

Під це постом відразу ж вибухнула дискусія, і користувачі мережі почали активно обговорювати, то що Путін перед зустріччю з примадонною російської явно відвідав пластичного хірурга.

«Не зовсім зрозуміло, кому виповнилося 70 років? Щось Карлик зовсім здав останнім часом. Перед зустріччю з Пугачовою забіг до свого пластичного хірурга, а то вуха і підборіддя попливли», «Невеликий, паршивий політик, агресор і окупант часів великої Алли», «Якщо б у Володимировича раптом з’явилася зачіска як у Пугачової, я б за нього віддав свій голос», — такі коментарі залишили користувачі мережі під постом журналіста.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в мережі підняли на сміх інформацію про податкової декларації президента РФ Володимира Путіна. В ній досі зазначаються два радянських автомобіля і автопричіп. Інформацію про доходи Путіна опублікував в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Користувачі мережі розкритикували пропагандистську публікацію Смирнова, зазначивши, що Путін забув вказати у декларації кількість викрадених ним коштів.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін в черговий раз став посміховиськом в мережі. Причиною для насмішок став виступ глави Кремля на заході, присвяченому дню космонавтики. Про це у своєму Twitter написав пропагандист Дмитро Смирнов. Користувачі не змогли пройти повз цього поста і взялися активно коментувати його, зазначивши, що Путін, по всій видимості, з’явився на урочисту подію відразу після хірургічного кабінету.

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Також портал «Акценти» писав, що соціолог Ігор Эйдман заявив, що російську армію озброюють злодії і РФ на межі нищівних втрат. Про це повідомляє портал «Obozrevatel». За його словами, останні новини з Росії дають привід подумати, а чи «велика і непереможна могутня Росія?».

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