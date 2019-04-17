Португальці зловили акулу доісторичну

Виявлена португальськими дослідниками плащоносна акула жила в Атлантичному океані ще 80 мільйонів років тому, вчені прозвали знахідку «живий окаменелостью».

У цього морського хижака 300 зубів, і він з давніх часів наводив жах на мореплавців.

Довжина доісторичної акули становить 1,5 метра, при цьому її рухи нагадують зміїні.

Плащеносные акули дуже мало вивчено, так як мешкають на великій глибині. Їх можна зловити в Атлантичному океані, біля берегів Австралії, Нової Зеландії, Японії.

Нагадуємо, в мережі з’явилося унікальне відео, на якому показали самого величезного хижака нашої планети. Він вів активне життя в Світовому океані кілька мільйонів років тому. А його розміри у багато разів перевищували розміри всіх існуючих там мешканців. За словами фахівців, давнє створення давно вимерло. Але час від часу спливають аматорські кадри, на яких потрапляв жахливий монстр. Зовні він схожий на гігантську акулу з доісторичних часів.

Як раніше повідомляв портал «Акценти«, більшість людей вважають, що першими грізними винищувачами всього живого на нашій планеті були хижі динозаври. І страшніше істота складно уявити. Однак це не так. Доказом є дослідження археологів з Єльського університету і Королівського музею Онтаріо. Так вчені виявили останки самого стародавнього хижака, який коли-небудь жив на Землі. Скам’янілі відбитки виду знайдені в Канаді в провінції Британська Колумбія.

Також портал «Акценти» писав, що археологи виявили череп стародавньої собаки на Оркнейських островах у Шотландії. Щоб зрозуміти, як виглядало тварину за життя вчені використовували технологію 3D друку. В результаті вийшла голова досить милого тварини середніх розмірів.