Британка виявила в полі скарби середньовічного короля: від такої знахідки очі на лоб лізуть

В англійському графстві Лінкольншир шукачка скарбів знайшла капелюшний брошку, яка, імовірно, належала королю Едуарду IV.

Про це повідомляє портал «Daily Mail«.

42-річна Ліза Грейс (Lisa Grace) знайшла коштовність XV століття. За її словами, брошка лежала неглибоко під землею. Британка очистила від бруду прикраса і побачила, що воно ідеально збереглося.

Жінка зв’язалася з друзями і віднесла брошка в антикваріат. Ті з’ясували, що прикраса могло належати королю Едуарду IV, так як виконано у формі сонця, що було його особистою емблемою, а в центрі брошки знаходиться аметист — улюблений камінь монарха.

Найімовірніше, король втратив прикраса в одній з битв Війни Червоної і Білої троянди.

Варто відзначити, що за брошка пропонують від десяти до 15 тисяч футів. Вона буде продана на аукціоні в кінці квітня.

Нагадаємо, що мешканка Бердянська Валентина Мамай виявила у своєму місті старовинний скарб. Про жінці відомо те, що вона є місцевою зоозащитницей. За іронією, їй вдалося знайти скарб під час похорону свого кота. Поки невідомо, що «шукачка скарбів» планує робити зі своєю знахідкою і може на неї претендувати держава.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», мешканка англійського графства Дербишир у Великобританії повідомила, що у потаємному ящику її бюро була захована золота монета XIV століття. Варто відзначити, що після того, як померла далека родичка 37-річної Енн Клапп, їй дісталася у спадок меблі цієї родички. Серед речей, які отримала жінка, було старе бюро, зроблене на початку XX століття. Раніше вона думала продати його на аукціоні. Оцінювач Едвард Райкрофт переглянув бюро і знайшов у ньому три потайного ящика. В одному з них лежала 22-каратовая золота монета, яка була викарбувана під час правління принца Оранського Реймонда IV де Бо.

Також портал «Акценти» писав, що в Грузії мешканка села Агмамедло Марнеульського району під час роботи в городі виявила дивні тверді предмети в товщі землі. Жінка викликала фахівців, які встановили, що це не небезпечний предмет, а дах гробниці масового поховання. Пізніше історики і археологи з’ясували, що це місце поховання декількох осіб, яке було зроблено в епоху раннього середньовіччя – 5-11 століття.

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