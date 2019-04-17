Цей морепродукт здатний покращувати потенцію: краще будь-якого аптечного препарату

Креветки дуже багаті на білок і амінокислоти, які так необхідні організму людини.

Про це повідомляє інформаційний портал «Нealthystyle».

Креветки мають не тільки ніжним приємним смаком, а й масою корисних властивостей. Вони просто необхідні для підтримки здоров’я людини. Їх щоденне вживання приведе в норму безліч процесів в організмі.

Очищення судин.

Медики кажуть, що креветки негативно впливають на холестеринові клітини та інші види токсичних для організму речовин. Тому вони покращують роботу кровоносної системи

Зміцнення імунітету.

Регулярне вживання креветок покращує стан імунної системи, активізуючи її процеси. Чоловік, який періодично вживає креветки, менше хворіє, ніж інші.

Допомога в схудненні.

Ці морепродукти відмінне джерело білка, а це речовина швидко втамовує голод.

Підвищення потенції.

Практично всі морепродукти належать до групи афродизіаків, креветки — не виняток. На думку медиків, особливо вони корисні чоловікам з ослабленою потенцією.

Поліпшення стану шкіри, волосся і нігтів.

У креветках містяться природні антиоксиданти, які відновлюють всі внутрішні обмінні процеси і попереджає передчасне старіння організму.

Нормалізація роботи щитовидної залози.

У креветках міститься багато йоду, який необхідний для повноцінної роботи щитовидної залози та ендокринної системи в цілому.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», був проведений експеримент голландськими вченими, в якому взяли участь понад 100 осіб. Учасників поділили на дві групи. Перша група повинна була виглядати в дзеркало в той момент, коли другий було повністю заборонено це робити. Як виявилося, ті, хто розглядав своє відображення , підходили до холодильника набагато частіше, ніж інші.

Нагадаємо, що державна Служба України з контролю за наркотиками та лікарських засобів встановили заборону на антисептик «Етанол 96». Таке рішення було прийнято 15 квітня, на підставі від виробника з підтвердженням того, що цей препарат був фальсифікований . Цей препарат використовували для дезінфекції шкіри рук. Так само в Україні заборонили ще один препарат від гепатиту «Гратециано», який проводився в Єгипті.

Також портал «Акценти» писав, що медики розповіли, що продукти з високим вмістом жиру є джерелом важливих для організму поживних речовин. Про це повідомляє портал «changehealth». За їх словами, лосось є джерелом вітамінів групи В і білка. Якщо ви не любите лосось, вибирайте інших холодноводних риб, тунця або сардини. Також вони розповіли і про лляному насінні.

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