Зеленський з НСК «Олімпійський» оголосив про початок розповсюдження квиків на дебати

Розповсюдження квитків на дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком починаються просто зараз.

Про це у своєму відеозверненні зі стадіону НСК «Олімпійський», де відбудуться дебати, заявив Володимир Зеленський.

«Бронюйте негайно! Отримуйте електронний квиток на пошту. На одну людину можна зареєструвати лише 2 безкоштовні квітки», – йдеться в супровідному до відеозвернення повідомленні.

Дебати між кандидатами в президенти мають розпочатися 19 квітня о 19:00. Раніше речник штабу Порошенка Олег Медведєв заявивши, що 16 квітня зранку була укладена тристороння угода між адміністрацією НСК «Олімпійський» та виборчими штабами кандидатів з приводу проведення дебатів.