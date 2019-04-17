Opel розкрив важливі подробиці щодо нової Corsa: коли буде представлена офіційно

Представники компанії Opel розповіли, як зміниться нова модель популярного автомобіля.

В першу чергу вона стане легше на цілих 108 кілограм, передає портал Автолюбителі.

Імовірно, нова модель Corsa буде представлена вже восени цього року на франкфуртському автосалоні. Машину давно не оновлювали, однак незважаючи на це, вона продовжує залишатися серед лідерів продажів у країнах Європи, де займає десяте місце.

Нова модель авто повинна скласти серйозну конкуренцію сьогоднішнім лідерам ринку –Peugeot 208 і Renault Clio. Corsa F буде важити всього 980 кг. Крім того, мотор для автомобіля і капот будуть алюмінієвими, що додатково знизить вагу машини ще на 15 і 2,4 кг.

Раніше автолюбителями були названі марки кращих автомобілів, які можна купувати з пробігом. У цей список увійшли: BMW 5 серії (E39), Mercedes-Benz S-Class (W220), Lexus LS, Volvo S60, BMW 3 серії, Lexus IS, Volkswagen Phaeton. Вони виглядають набагато престижніше, ніж звичайні хетчбеки або авто економ-класу, і дозволяють подорожувати з особливим комфортом.

Хороша новина є і для українських автолюбителів: в країну завезли найдешевший електромобіль. На дорогах з’явилися бюджетні китайські електрокари Fulu Mk1. Коштує така машинка близько чотирьох тисяч доларів або 100 000 гривень, а за такі гроші на авторинку можна придбати тільки Daewoo з пробігом або 20-річну іномарку.

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Мегакомпактный Fulu Mk1 важить менше 500 кг, його довжина дорівнює 2450 мм Незважаючи на мініатюрні розміри, чотиримісний електромобіль. Запас ходу дорівнює 120 км. У список оснащення Fulu Mk1 увійшли центральний замок, аудіосистема і камера заднього виду. Електрокар оснащений 3-сильним двигуном, що дозволяє йому розігнати швидкість до 45 км/год, Це означає, що авто не потребує реєстрації, оскільки Закон цього не передбачає.

Тим часом українські автолюбителі взялися за переробку «Таврії» і вже зареєстрували своє перше авто. Ідея перетворити машину в бюджетний і екологічний варіант належить трьом ентузіастам з Дніпра. Без зарядки нова «Таврія» може проїхати близько 100 км На її вдосконалення пішло трохи більше півроку.

Нагадаємо, що унікальний вантажівку Scania прибув в Україну.

Як повідомляв Hyser, Porsche представили легендарну модель в новому кузові.

Також Hyser писав, що Audi показала унікальний електрокар.