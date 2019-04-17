Медики розповіли, як кинути курити легко і невимушено

Шанси кинути палити значно вище у тих, хто робить це разом з кимсь.

Дослідження фахівців Імперського коледжу в Лондоні показало: спроба кинути курити разом з ким-то набагато ефективніше аналогічної спроби, розпочатої в поодинці. Про це повідомляє «Новости».

Відповідні дані представили на науковому конгресі Європейського товариства кардіологів EuroPrevent 2019.

Автор дослідження Магда Ламприду зазначає, що спроби кинути палити поодинці даються практично будь-якому затятому курцеві вкрай важко.

За словами вченого, цьому сприяє те, що людина перестає проводити час у компанії з іншими курцями (наприклад, під час перекурів на роботі) і, тим самим, відчуває себе обділеним. До того ж додаються болісні симптоми нікотинової ломки. Маючи підтримку у вигляді спільника по боротьбі з курінням пережити складний період набагато простіше – партнери можуть відвернути один одного від думок про куріння.

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Так, в експерименті взяли участь 222 курця з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань або вже пережили серцевий напад. 16 тижнів добровольці отримували никотинзаместительную терапію. В кінці експерименту з’ясувалося, що шанси кинути палити були значно вищими у тих, хто робив це разом з партнером, ніж самостійно.

Люди, що намагалися відмовитися від сигарет без підтримки, досягали успіху приблизно в шість разів рідше.



До речі, медики назвали основну причину людських хвороб, яка куріння шкідливіше і недосипання.

Так, недолік фізичної активності з тієї чи іншої причини є причиною зниження тривалості життя.

Погіршує ситуацію погана дієта, що відповідає за 22% всіх ранніх смертей в 2017 році на території Америки. Неправильне харчування нерідко стає причиною виникнення серцевої недостатності, цукрового діабету і ряду інших захворювань.

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