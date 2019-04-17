У мережі показали, що залишилося після пожежі Собору Паризької Богоматері

На очах тисяч французів частково згорів один з головних архітектурних шедеврів Європи.

А разом з французами завдяки відео і фото, затамувавши подих, переживав весь світ, пише elle.

Пожежникам вдалося впоратися з вогнем і нарешті-таки загасити Нотр-Дам-де-Парі. Рятувальників проводжали їх оплесками.

Врятувати вдалося вежі і фасад будівлі, а також багато зберігалися в ньому реліквії, включаючи передбачуваний терновий вінець Ісуса Христа.

Вогонь, що охопив Собор близько 19:00 за місцевим часом, протягом години обрушив шпиль і не менш як дві третини його даху. За попередніми даними, зруйновані унікальні покрівельні конструкції будівлі, деревина яких датувалася XII століттям, а також знамениті вітражі XIII століття.

Еммануель Макрон пообіцяв, що Франція відновить Нотр-Дам та оголосив збір коштів на реконструкцію.

Президент групи компаній Kering, якій належать Balenciaga, Gucci, Saint Laurent і багато інших люксові бренди, Франсуа-Анрі Піно пожертвував 100 мільйонів євро на відновлення собору.

Нагадаємо, що будівля спалахнула в понеділок, 15 квітня. Швидше за все загорілися дерев’яний частини ремонтних лісів.

Останнім часом НотрДам перебував на реставрації, відновлювався історичний вигляд шпиля. І шпиль був повністю зруйнований пожежею. Слідом обвалилася і дах.

Нагадаємо, що в Києві в житловому масиві Новобіличі 31 березня сталася пожежа в двоповерховому житловому будинку. «Вогонь повністю знищив два будинки і пошкодив дах ще одного», — йдеться в повідомленні. В результаті НП ніхто не постраждав.

Сусіди розповідали, що спочатку над будинком почали іскрити дроти, а через кілька хвилин будинок був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі досягла 400 квадратних метрів. За словами мешканців, в будинку проживали троє братів, які ремонтували у дворі автобуси, їм вдалося вчасно покинути приміщення. Над ліквідацією пожежі працювали кілька десятків рятувальників.

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Технології

Також з’явилася інформація про те, що російський пожежник врятував життя кота і став героєм відео. Подія трапилася в Магадані, передає Сьогодні. Там під час пожежі постраждала жінка, собака, а також два кота. Тварини серйозно надихалися чадним газом і довелося проводити реанімаційні дії.

На відео потрапила реанімація кота. Видно, як він знаходиться в кисневій масці, а пожежник стимулює його дихальні шляхи. На задньому плані видно, як інший дихає самостійно. За те, що пожежники відкачали котів, губернатор Магаданської області їх нагородив.

Раніше Hyser повідомляв, що в Мексиці буяє вулкан Попокатепетль.

Також Hyser писав, що у Кропивницького на заправці сталася пожежа.

Нагадаємо, що в Одесі вогонь охопив житловий будинок.