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Дієтологи розповіли про вплив вівсяного молока на організм: що потрібно знати

17.04.2019

У кав’ярнях вам все частіше починають пропонувати рослинну альтернативу традиційному молоку — вівсяне, мигдальне або кокосове.

Варто погоджуватися? Можемо сказати, що одного разу спробувавши латте з вівсяним молоком, ви не зможете зупинитися. Але не ховається за приємною текстурою і ніжним смаком якийсь підступ? Чи може здорова їжа бути така гарна? Ми вирішили розібратися в питанні.

Почнемо з того, що в одній склянці вівсяного молока міститься:

Калорії: 120
Білок: 3 грами
Вуглеводи: 16 грамів
Жир: 5 грамів
Натрій: 0,1 грама
Клітковина: 2 грами
Цукор: 7 грамів.

Одного разу спробувавши латте з вівсяним молоком, ви не зможете зупинитися

Крім поживного профілю», вівсяне молоко має достатню кількість переваг:

1. Містить клітковину (на відміну від інших видів молока). У вівсяному молоко більше клітковини, ніж у інших альтернативних видах молока і коров’ячому молоці. Овес містить бета-глюкан — «супер-дієтичне волокно, який славиться своїми властивостями зниження рівня холестерину». Зокрема, було доведено, що він знижує холестерин-ЛПНЩ — «поганий» холестерин, пов’язаний з серцевими нападами, інсультами та іншими серцево-судинними проблемами.

2. Він багатий вітаміном Ст. Корисні повільно засвоювані вуглеводи, що містяться у вівсяному молоці, транспортують вітаміни групи В. Вони беруть участь у процесі вироблення еритроцитів і перетворенні їжі в енергію. Це забезпечує вас «паливом» і енергією, які допоможуть бути активною на протязі всього дня.

У вівсяному молоці більше білка, ніж в інших молочних продуктах

3. Він містить більше білка, ніж інші альтернативні види молока. Кількість білка коливається від виробника до виробника, але, як правило, у вівсяному молоці більше білка, ніж в інших молочних продуктах. (Наприклад, в мигдалевому молоці міститься лише 1 грам білка на порцію). Однак, на жаль, воно все одно не зрівняється з коров’ячим молоком, золотий стандарт якого — 8-9 грам на чашку.

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4. Це відмінний варіант, якщо у вас харчова алергія. Людям, які страждають від алергії на горіхи, не можна вживати молоко з мигдалю і кешью, а людям з алергією на сою доводиться відмовлятися від соєвого молока. Вівсяне молоко є дружнім для обох типів алергії, і якщо вам вдасться знайти вівсяне молоко без глютену (деякі виробники його використовують), тоді воно безпечно і для людей з целіакію або непереносимістю глютену.

Є у вівсяного молока недоліки?

В глобальному сенсі воно приносить користь. Але, як і у випадку з будь-яким іншим продуктом харчування, вам слід уважно читати етикетку перед покупкою, оскільки деякі бренди додають в молоко цукор або масла, щоб зберегти структуру і в’язкість.

Крім того, якщо вам потрібно остерігатися глютену, обов’язково переконайтеся, що марка, яку ви віддаєте перевагу, випускає безглютенової продукцію. І пошук органічного або сертифікованого як «без ГМО» вівсяного молока також є гарною ідеєю (овес часто забруднений гліфосатами та пестицидами).

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Як зробити вівсяне молоко самостійно

Єдиний спосіб переконатися, що вівсяне молоко не містить добавок, — це приготувати його вдома, використовуючи органічний, безглютеновый овес. Все, що вам потрібно зробити, щоб приготувати вівсяне молоко, — це замочити овес у воді і залишити в холодильнику на ніч, вранці збити масу блендером, а потім процідити. Ось і все, ваш напій готовий!

Вівсяне молоко — це хороший старт для тих, хто готовий відмовитися від молока тваринного походження.

Раніше повідомлялося, що таке глютен і чим він шкідливий для нашого організму. Глютен є запасаючих високомолекулярним білком, який знаходиться в насінні злаків, зокрема, пшениці, ячменю, жита та вівсі.

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Це вихідні компоненти, які містять цей білок, але переробляючи ці злакові, наприклад, борошно, список продуктів, що містять глютен, дуже зростає. Фізичні властивості глютену — липка, еластична, суцільна маса сіруватого кольору (при змішуванні з водою), без смаку і запаху.

Для того щоб додавати цей білок в інші продукти з метою покращення їх фізико-хімічних показників, його спочатку виділяють з культур, які містять цей білок, потім змішують з водою і вже безпосередньо вводять до складу різноманітних продуктів. Глютен може знаходитися як в основних продуктах, так і в несподіваних напівфабрикатах і інших виробах.

Нагадаємо, що вчені уточнили, можна дорослим пити молоко в чистому вигляді.

Раніше Hyser повідомляв, що пряжене молоко надає благотворний вплив на роботу організму людини.

Також Hyser писав, що споживання молока таїть смертельну небезпеку.

 

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