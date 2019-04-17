Дієтологи розповіли про вплив вівсяного молока на організм: що потрібно знати

У кав’ярнях вам все частіше починають пропонувати рослинну альтернативу традиційному молоку — вівсяне, мигдальне або кокосове.

Варто погоджуватися? Можемо сказати, що одного разу спробувавши латте з вівсяним молоком, ви не зможете зупинитися. Але не ховається за приємною текстурою і ніжним смаком якийсь підступ? Чи може здорова їжа бути така гарна? Ми вирішили розібратися в питанні.

Почнемо з того, що в одній склянці вівсяного молока міститься:

Калорії: 120

Білок: 3 грами

Вуглеводи: 16 грамів

Жир: 5 грамів

Натрій: 0,1 грама

Клітковина: 2 грами

Цукор: 7 грамів.

Одного разу спробувавши латте з вівсяним молоком, ви не зможете зупинитися

Крім поживного профілю», вівсяне молоко має достатню кількість переваг:

1. Містить клітковину (на відміну від інших видів молока). У вівсяному молоко більше клітковини, ніж у інших альтернативних видах молока і коров’ячому молоці. Овес містить бета-глюкан — «супер-дієтичне волокно, який славиться своїми властивостями зниження рівня холестерину». Зокрема, було доведено, що він знижує холестерин-ЛПНЩ — «поганий» холестерин, пов’язаний з серцевими нападами, інсультами та іншими серцево-судинними проблемами.

2. Він багатий вітаміном Ст. Корисні повільно засвоювані вуглеводи, що містяться у вівсяному молоці, транспортують вітаміни групи В. Вони беруть участь у процесі вироблення еритроцитів і перетворенні їжі в енергію. Це забезпечує вас «паливом» і енергією, які допоможуть бути активною на протязі всього дня.

У вівсяному молоці більше білка, ніж в інших молочних продуктах

3. Він містить більше білка, ніж інші альтернативні види молока. Кількість білка коливається від виробника до виробника, але, як правило, у вівсяному молоці більше білка, ніж в інших молочних продуктах. (Наприклад, в мигдалевому молоці міститься лише 1 грам білка на порцію). Однак, на жаль, воно все одно не зрівняється з коров’ячим молоком, золотий стандарт якого — 8-9 грам на чашку.

4. Це відмінний варіант, якщо у вас харчова алергія. Людям, які страждають від алергії на горіхи, не можна вживати молоко з мигдалю і кешью, а людям з алергією на сою доводиться відмовлятися від соєвого молока. Вівсяне молоко є дружнім для обох типів алергії, і якщо вам вдасться знайти вівсяне молоко без глютену (деякі виробники його використовують), тоді воно безпечно і для людей з целіакію або непереносимістю глютену.

Є у вівсяного молока недоліки?

В глобальному сенсі воно приносить користь. Але, як і у випадку з будь-яким іншим продуктом харчування, вам слід уважно читати етикетку перед покупкою, оскільки деякі бренди додають в молоко цукор або масла, щоб зберегти структуру і в’язкість.

Крім того, якщо вам потрібно остерігатися глютену, обов’язково переконайтеся, що марка, яку ви віддаєте перевагу, випускає безглютенової продукцію. І пошук органічного або сертифікованого як «без ГМО» вівсяного молока також є гарною ідеєю (овес часто забруднений гліфосатами та пестицидами).

Комаровський розповів про родимки: що варто знати

Суспільство

Як зробити вівсяне молоко самостійно

Єдиний спосіб переконатися, що вівсяне молоко не містить добавок, — це приготувати його вдома, використовуючи органічний, безглютеновый овес. Все, що вам потрібно зробити, щоб приготувати вівсяне молоко, — це замочити овес у воді і залишити в холодильнику на ніч, вранці збити масу блендером, а потім процідити. Ось і все, ваш напій готовий!

Вівсяне молоко — це хороший старт для тих, хто готовий відмовитися від молока тваринного походження.

Раніше повідомлялося, що таке глютен і чим він шкідливий для нашого організму. Глютен є запасаючих високомолекулярним білком, який знаходиться в насінні злаків, зокрема, пшениці, ячменю, жита та вівсі.

Це вихідні компоненти, які містять цей білок, але переробляючи ці злакові, наприклад, борошно, список продуктів, що містять глютен, дуже зростає. Фізичні властивості глютену — липка, еластична, суцільна маса сіруватого кольору (при змішуванні з водою), без смаку і запаху.

Для того щоб додавати цей білок в інші продукти з метою покращення їх фізико-хімічних показників, його спочатку виділяють з культур, які містять цей білок, потім змішують з водою і вже безпосередньо вводять до складу різноманітних продуктів. Глютен може знаходитися як в основних продуктах, так і в несподіваних напівфабрикатах і інших виробах.

Нагадаємо, що вчені уточнили, можна дорослим пити молоко в чистому вигляді.

Раніше Hyser повідомляв, що пряжене молоко надає благотворний вплив на роботу організму людини.

Також Hyser писав, що споживання молока таїть смертельну небезпеку.