Комаровський назвав ліки, яке ні в якому разі не можна давати дітям: «пережитки минулого»

Комаровський розповів про те, що найпопулярніше знеболюючі в нашій країні може бути дуже небезпечним при неправильному застосуванні і навіть викликати незворотні наслідки.

Про це розповів відомий український медіа-лікар лікар Комаровський. Так, ацетилсаліцилова кислота, більш відома нам під назвою Аспірин, пише портал Акценти.

Аспірин протягом багатьох десятиліть активно використовується в педіатрії при різноманітних запальних процесах

Комаровський додав, що «мода» на аспірин трохи зменшилася після інформації про те, що він шкодить слизовій оболонці шлунка. Але, коли ми говоримо про спроби «збити» температуру, то тут ситуація залишається незмінною, як призначали аспірин, так і продовжують призначати дітям.

Крім аспірину, є ще кілька загальновизнаних факторів різка, які сприяють розвитку цієї хвороби:

— вроджені порушення обміну речовин;

— інфекції – частіше вірусні (грип, кір, вітряна віспа), рідше бактеріальні (гемофільна інфекція тип b)

— прийом медикаментів, найчастіше саме ацетилсаліцилової кислоти.

Застосування аспірину до 15 років є вкрай не рекомендується

Таким чином, застосування аспірину до 15 років є вкрай не рекомендується, так як незміцнілий організм дитини просто не може впоратися з ліками.

«Зрештою, якщо саме в цей момент у дитини 39°С і мама переконана в тому, що після ліки стане легше, оскільки ніякі теоретично можливі виразки шлунка не будуть реальною перешкодою для початку лікування», — підкреслює Комаровський.

Згідно з недавніми дослідженнями деяких вчених застосування аспірину може призвести до досить серйозних наслідків, а саме хвороби Рея, яка вражає в першу чергу печінку і головний мозок.

Комаровський розповів про родимки: що варто знати

Суспільство

Раніше повідомлялося, що лікар Євген Комаровський розповів, які ліки повинні бути обов’язково присутніми в дитячій аптечці. Про це він повідомив на своїй Instagram-сторінці.

На думку Комаровського, якщо у вашої дитини немає яких-небудь інших приписів, наприклад, у малюка низький гемоглобін, і доктор виписав приймати препарати заліза, то в аптечці обов’язково повинні бути два препарату.

По-перше, це засіб для пероральної регідратації, яке допоможе відновити водно-сольовий баланс в разі харчового отруєння.

По-друге, за словами Комаровського, в дитячій аптечці обов’язково повинні бути присутніми жарознижуючі препарати. Доктор Комаровський зазначає, що лікарі в усьому світі рекомендують тільки два препарати: парацетамол та ібупрофен.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як не заснути за книгою.

Раніше Hyser повідомляв, що Комаровський розповів про небезпеку рентгена для дитячого здоров’я.

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