Зеленський показав підготовку до дебатів з Порошенко: «Ділять наших людей»

Володимир Зеленський показав відео з підготовкою до дебатів з Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».

Ролик був опублікований на сторінках «Команди Зеленського» в соціальних мережах. Зеленський підкреслив, що дебати пройдуть 19 квітня і розпочнеться о 19:00.

Також Зеленський заявив, що вже почалася безкоштовна реалізація квитків на сайті debaty2019.org.ua.

За його словами, Порошенко хоче встановити на стадіоні другу сцену. «Де ви бачили дебати двох кандидатів на двох сценах? Вони продовжують ділити людей. Вони хочуть розділити фан-зону на їх прихильників і наших. Знову ділять наших людей. Вони проти вільного доступу людей. А для нас це головна умова», — сказав Зеленський.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», останнє звернення Зеленського до Порошенко просто порвало соцмережі. Так, відомий шоумен звернувся до Порошенка і закликав його згадати про Україну та українців. Приводом для різкого звернення кандидата в президенти України Володимира Зеленського стали вчорашні «дебати» на НСК «Олімпійський», які перетворилися у відкритий фарс і клоунаду. Фаворит передвиборної гонки різко відповів на всі дії щодо його некомпетентності і боязні дебатів.

Нагадаємо, що представники НАТО готові підтримати кандидата в президенти України Володимира Зеленського, якщо він переможе на виборах. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що необхідно після перемоги на виборах встановити контакти з усіма лідерами європейських держав. Для цього глава Північноатлантичного альянсу буде проявляти сприяння. Таке завзяття глава НАТО виявив з-за того, що Україна є стратегічним партнером Євросоюзу.

Також портал «Акценти» писав, що чинний гарант і кандидат у президенти України Петро Порошенко попався на гачок Володимира Зеленського, коли прийняв його умови в питанні дебатів. Таке рішення пішло Порошенко тільки в мінус. Таку точку зору висловив політтехнолог Олексій Ковжун, передає «Апостроф». Зокрема, експерт вважає, що прийнявши правила гри Зеленського, Порошенко тільки програв і ще більше посилив свої і без цього не захмарні рейтинги. Ковжун переконаний, що НСК «Олімпійський» — це на всі сто відсотків територія і стихія такого шоумена, як Володимир.

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