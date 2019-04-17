Вчені виявили на супутнику Сатурна нечуване: таке навіть уявити складно

Вчені вже помічали ознаки того, що озера на Титані, супутнику Сатурна, висихають все літо, але новий аналіз даних «Кассіні» надав перше уявлення про озерах, які повністю зникають з поверхні Титану.

Про це повідомляє портал «rambler.ru«.

Фахівці знайшли зникаючі озера, порівнявши спостереження «Кассіні», які зроблені під час двох різних сезонів року Титану.

У розпал зими Титану в 2006 році радіолокаційні спостереження «Кассіні» показали, що всі три озера були заповнені рідиною. Але коли інфрачервоні камери «Кассіні» вивчали Титан у 2013 році під час його весни, всі три озера висохли.

Проте група вчених з Каліфорнійського технологічного інституту вивчили дані радара «Кассіні» за 2017 рік і виявила, що інші озера Титану можуть сягати в глибину до 100 метрів. А з приводу «примарних» озер, дослідники не можу точно сказати, зникли ці озера назавжди повернуться наступної зими.

Нагадаємо, що дослідники хребта Шеклтона в Антарктиді наштовхнулися на несподівану знахідку – дивні об’єкти, що нагадують стародавні споруди. Структура прихована під величезним шаром льоду, але в неї все одно можна розгледіти приблизні останки давніх мурів рукотворного походження. Є думка, що в кадр потрапили залишки стародавньої піраміди — типу тих, які побудовані в Єгипті і Південній Америці.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», вчені розповіли, що глобальне потепління може призвести до масштабної катастрофи, яку можна порівняти з аваріями на Чорнобилі та Фукусімі. Вчені розповіли, що в льодовиках міститься велика кількість ядерних опадів. Дослідники взяли проби з майже 20 льодовиків, і скрізь вони виявили радіонукліди. Якщо вони почнуть танути, то може трапитися ще один викид радіації, на зразок таких, які трапилися в Чорнобилі та Фукусімі. Вчені розповіли, що така радіація може перебувати на льодовиках кілька десятків років.

Також портал «Акценти» писав, що вчені зробили замах на святиню і фактично «воскресили» Бога, зробивши в лабораторії достовірну тривимірну модель особи Ісуса Христа. Людство протягом останніх двох тисяч років прагнув знайти відповідь на питання, як саме виглядав Цар царів. Людей давно цікавить все, що стосується сина Божого. В тому числі і зовнішність Ісуса Христа. Вчені всього світу давно билися над завданням відтворення істинного вигляду хрестоматійного лідера, і ось ця загадка нарешті була вирішена.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram